鼓勵族人戒酒 醫生種出金牌咖啡

熬了8年終於成功產出金牌咖啡，醫師戴豐秋下一步將開設咖啡產銷班，帶動部落經濟。（張祈翻攝）

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中國時報
／花蓮報導

不同於一般診所散發藥物或是醫療器具的味道，花蓮瑞穗鄉富源村富原診所卻飄著濃濃咖啡香！診所醫師戴豐秋堅持在老家種咖啡樹，希望族人可以不要喝酒，改喝咖啡，打造「人手一杯咖啡」的部落風氣；而他種出來的咖啡豆，更在今年鄉農會咖啡評鑑中勇奪金牌。

花蓮瑞穗鄉農會上周舉辦花蓮縣咖啡評鑑，戴豐秋的咖啡獲得金牌評鑑，瑞穗鄉農會特地到診所前張貼紅榜。有趣的是，戴豐秋的診所原本就是鄉內富源、馬遠、富興三村唯一的診所，現在還成為了另類的「部落咖啡館」，看診的患者可以免費喝咖啡，也可以在診所內買醫師自己種的咖啡豆。

戴豐秋的咖啡園位在老家秀林鄉重光部落，他說，當初的想法很簡單，就是想好好利用爸媽留下的土地，種些可以改變的部落的農作物，還希望可以增加部落工作機會，最後看上人手一杯咖啡的都市風氣，期待也許部落中也能做得到。

「越是不被看好，就更要成功！」身兼醫師與農夫，戴豐秋一種就是一萬株咖啡樹，面積6、7公頃的土地上，平日雇用2名族人協助管理，周末則是他和太太捲起袖子當農夫，即便當地族人不看好，他們仍默默撐下去。他坦言，前3年完全零收入，直到第4年才有收成，去年開始參與咖啡評鑑，今年總算熬出頭，拿到金牌。

戴豐秋的自有咖啡品牌取名為「泥妲咖啡」，泥妲（nita）在太魯閣族語的意思就是「我們」，認為咖啡不是憑他一人的力量中除來的，接下來他計劃籌組「咖啡產銷班」，目前已經有11名族人有意參加，希望和部落族人一起種出「我們的咖啡」。

(中國時報)

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