世界海洋日 潛水員淨灘

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中國時報
呂筱蟬、／綜合報導

響應世界海洋日，桃園和新竹縣、市9日不約而同發起環境教育行動，紛紛派出環保艦隊船及潛水員，淨海、淨港、淨灘同步進行，大夥頂著豔陽低頭淨灘，誓言打造「無塑海洋」，讓生態環境永續長存。

桃園市環保局推動「環保艦隊計畫」，召集桃園區漁會竹圍環保艦隊及中壢區漁會永安環保艦隊，邀請漁民出海捕魚帶回海漂物，為海洋環境盡心力，中油桃園煉油廠的5艘工作船也響應活動，共65艘環保艦隊一同清除港內與海底的垃圾。

新竹縣、市「海洋環保艦隊」昨也同步出航，在海面打撈垃圾，另安排專業潛水員出海進行海底汙染物清運及調查，消滅海中隱藏的垃圾，潛水員持刀用力割除海底覆網、裝進浮力袋，再由漁船運回。

參與環保艦隊的漁民多數都是資深討海人，長期在「前線」觀察海洋生態，有感於大海早已不藍，工業以及塑膠汙染使海中生態逐漸凋零，捕魚時大網一撒，拉回來的有7成都是垃圾，「魚沒捕到幾隻，都在清垃圾」。

「一起守護我們的海洋！」新竹市動員千餘人，赴港區撿拾港灣及沙灘上的垃圾，透過海洋廢棄物監測方式，記錄所有垃圾並且找出汙染源，看著一袋袋垃圾裝好裝滿，志工們感慨汙染問題是場長期抗戰，年輕一輩如果能夠接棒響應，那麼環境仍然是有救的。

(中國時報)

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