西瓜節開趴 劉政鴻徐耀昌零互動

2018年06月10日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗縣後龍鎮夏日西瓜節「西瓜樂派對」，造橋南瓜節和西湖環鄉小徑系列活動，都同步於9日分別在後龍高鐵特定區客家圓樓，造橋南瓜隧道和西湖版「伯朗大道」熱鬧展開。其中在後龍西瓜節的活動，前縣長劉政鴻與現任縣長徐耀昌，同框卻出現「相敬如冰」畫面。

西瓜節活動中，縣長徐耀昌大力推薦後龍西瓜，又沙又脆，滋味甜美，歡迎遊客到後龍吃西瓜、買西瓜，他同時推薦後龍的花生和甘薯等農作。而後龍是前縣長劉政鴻故鄉，鎮長朱秋隆也是他力挺連任的對象，9日也出席，但劉日前一度嗆不惜回鍋參選，使得徐與劉在這個場子的互動，格外引矚目。

有媒體詢問，徐耀昌日前在國民黨苗栗縣黨部公開向老大哥致歉，劉是否接受？但劉以西瓜節以活動為主軸、日後再說，四兩撥千斤，相對也留下不少疑問，而徐則以後續有南瓜節活動，告知劉自己要先行離去。

邁入第11年的造橋南瓜節及城鄉休憩新風貌活動，9日在龍昇村大潭登場，安排藝文表演、南瓜創意料理品嚐等，在大西村鄉立活動中心舉辦的晚會，並穿插摸彩助興，吸引大批遊客，展現南瓜節的魅力，今年在縣府補助下，鄉公所與鄉農會在9、10兩日擴大舉辦，加強行銷造橋鄉的特色產業。

西湖環鄉小徑則全力行銷在地農特產和觀光亮點，其中又以環鄉小徑加上若楝樹的「伯朗大道」最有知名度。

(中國時報)