張平沼致詞北大畢典 不斷學習

2018年06月10日 04:10 中國時報 吳岳修／新北報導

國立台北大學9日舉辦106學年度「飛鳶翱翔 開拓新章」畢業典禮，曾獲北大傑出校友的台灣商業聯合總會理事長張平沼，受邀向2389位畢業生致詞。他以法律出身、跨越政界、立足商業的豐富經歷勉勵同學「人生必須不斷學習，才能找到方向，有所成就」，精彩演說獲得現場師生熱烈掌聲。

台北大學前身為中興大學法商學院，79歲的張平沼畢業自中興大學法商學院法律學系，曾任律師、法官、三屆增額立法委員，現為燿華集團總裁及台灣商業聯合總會理事長，2001年北大以張平沼在政治、法律及商界的優異成就，授予第一屆傑出校友殊榮。

北大畢業典禮9日在三峽校區舉行，國策顧問徐重仁、商總理事長張沼平等政商名流受邀到場，替博士班、碩士班及學士班共2389位畢業生致詞勉勵。

張平沼感謝北大讓他以校友身分，回到他最敬愛的母校跟同學們見面講話，他感性向畢業生表達祝賀之意，「恭喜大家完成了階段性學業」，但他也強調：「人生是一個不斷學習的路程，完成了一個階段，還有下一個階段，只有不斷的學習，才能找到方向，有所成就。」

張平沼說，北大校園優雅漂亮，他過去在北大心湖種植了520株吉野櫻，因為用心栽植，才能開出最美麗櫻花，就像北大培育的校友，在社會各界綻放無限光芒，他期盼所有同學步出校園後，不忘母校與師恩，奮力自強，在每個領域上發光發熱。

(中國時報)