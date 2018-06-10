張平沼致詞北大畢典 不斷學習

台灣聯合商業總會理事長張平沼9日出席國立台北大學106學年度畢典，致詞時勉勵同學們「人生必須不斷學習」。（吳岳修攝）

友善列印
中國時報
吳岳修／新北報導

國立台北大學9日舉辦106學年度「飛鳶翱翔　開拓新章」畢業典禮，曾獲北大傑出校友的台灣商業聯合總會理事長張平沼，受邀向2389位畢業生致詞。他以法律出身、跨越政界、立足商業的豐富經歷勉勵同學「人生必須不斷學習，才能找到方向，有所成就」，精彩演說獲得現場師生熱烈掌聲。

台北大學前身為中興大學法商學院，79歲的張平沼畢業自中興大學法商學院法律學系，曾任律師、法官、三屆增額立法委員，現為燿華集團總裁及台灣商業聯合總會理事長，2001年北大以張平沼在政治、法律及商界的優異成就，授予第一屆傑出校友殊榮。

北大畢業典禮9日在三峽校區舉行，國策顧問徐重仁、商總理事長張沼平等政商名流受邀到場，替博士班、碩士班及學士班共2389位畢業生致詞勉勵。

張平沼感謝北大讓他以校友身分，回到他最敬愛的母校跟同學們見面講話，他感性向畢業生表達祝賀之意，「恭喜大家完成了階段性學業」，但他也強調：「人生是一個不斷學習的路程，完成了一個階段，還有下一個階段，只有不斷的學習，才能找到方向，有所成就。」

張平沼說，北大校園優雅漂亮，他過去在北大心湖種植了520株吉野櫻，因為用心栽植，才能開出最美麗櫻花，就像北大培育的校友，在社會各界綻放無限光芒，他期盼所有同學步出校園後，不忘母校與師恩，奮力自強，在每個領域上發光發熱。

(中國時報)

世界海洋日 澎湖台東下水大掃除 9旬趙世乾 中市最年長志工

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。