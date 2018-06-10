送走核燃料棒 等於送子彈給大陸

2018年06月10日 04:10 中國時報 主筆室

蔡政府決定7月起把核四廠燃料棒分批運回美國「異地存放」，作為廢除核四廠第一步；民間發起暫緩送走核四燃料棒請願活動，已經被官方「技術性」封殺，蔡政府鐵了心要拆除核四。雖知民進黨不會放棄廢核神主牌，但我們仍要進最後一言：保留核電、封存核四，為國家安全保留最後的迴旋空間與機會。

能源安全是國家安全重要項目，各國莫不追求風險最小化。台灣地狹人稠，經濟活動蓬勃，是全球製造業供應鏈重要環節，但能源99%依賴進口，能源安全風險問題比其他國家更嚴峻。以電力而言，民眾生活、企業生產、商業活動，甚至戰備需求，都必須仰賴電力維繫，穩定的電力供應至關重要。

台灣發電主要燃料是天然氣、燃煤、核燃料及少部分燃油與再生能源。電力來源比例設定，大約煤電4成、天然氣3成、核電2成、其他1成。這是綜合考量成本、功效、安全可靠性、可持續性、環保、資源儲量、經濟承受性、經濟價值等因素後，兼顧多元與安全所得到的最適比例，也就是能源專家、香港城市大學校長郭位所說的「七彩能源」。

但蔡政府決心改變現行能源政策，堅持全面廢核而以綠電2成替代，並將天然氣發電比例提高到5成，燃煤降為3成。暫時撇開綠電2成在實務上能否達成，亦不談綠電不穩定與價格高昂等缺點，單以國家安全角度而言，蔡政府能源政策的風險極高。

以目前各類燃料使用量估計安全存量，燃煤存量可供電廠運轉1個月到1個半月，核燃料棒安全存量可達1年半，天然氣的安全存量只有10天到14天左右，夏天的安全存量更只有7天。未來蔡政府要把天然氣發電比例提高到50%，用量更高所以安全存量時間更低；即使增建接收站，也只能維持原有天數。

蔡政府執政兩年來，一路把兩岸關係推往更僵硬、更緊張，但是否曾想過，如果台海局勢緊張導致運送天然氣的LNG船期受影響，甚至不願或不敢運送來台時，不待共軍實際渡海，台灣過半電廠10到15天內就會發不出電，這將對產業與民眾生活造成何等衝擊？盛夏全台冷氣不能運轉，對國人信心影響會有多大？送走核四燃料棒，不是等於送子彈給大陸對付台灣嗎？

蔡政府或許辯駁，綠電將提高到2成，就是不受外在因素影響的「能源自主」；但綠電季節性、不穩定的特性無法改變，陰天、夜晚時太陽能發電量為零，風電在夏天無風的季節，亦無法扮演供電重任。核燃料棒安全期長達一年半，供電穩定，扮演基載角色的核電，絕對有其必要，對國家安全亦有其意義。

我們要再次提醒政府，如果真要推動全面廢核、能源轉型，也必須穩健前行，不可躁進。台電去年起已逐漸失去穩定供電的能力，缺電危機早已浮現，離限電只一步之遙，甚至可說「實質限電」早已開始，只是不願意承認，否則，蔡政府豈會恢復核二機組發電？

綠電進度緩慢，何時能發電仍是未知數；為彌補廢核後產生的電力缺口，規畫增加天然氣發電廠、接收站，甚至要增加燃煤發電，如深澳電廠，但都面臨地方政府、當地民眾及環保團體的反對與抗爭。坦白說，如期如質完成的機會極低；更現實的挑戰是，惡化中的空汙問題將更惡化，將嚴重影響國民健康，已引發民眾的反感，抗爭必將激化。

今天缺電，蔡政府可髮夾彎讓核電機組上陣救援，一旦核四燃料棒送走，核電廠拆除，除了讓所有火電廠滿載全開、拚命「燒好、燒滿」外，豈有他途可走？如果走到這步，廣義的說國家安全也將受到影響，因為電力不足導致產業難運作、經濟衰退、投資不振、國民健康受損，這豈是一個口口聲聲「愛台灣」的政黨所當為？

蔡政府應該用點心、花點時間，專業加務實檢討能源政策，勿再被廢核神主牌自我綁架，日本在福島核災後實施「零核電」政策，但2017年在「電價」、「國家安全」與「溫室氣體排放」三大因素考量後，開始恢復核電廠運作。

核四燃料棒送出前夕，基於長期的國家安全需求、考量未來台灣的生計，願再進一言：暫緩送出、繼續封存，為台灣的未來留一個選項，留一線生機。廢核絕對不是普世價值，而是自我弱化的惡政。

(中國時報)