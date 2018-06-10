台蕉崩跌是人禍

友善列印
中國時報
主筆室

一張香蕉傾倒的照片，彷彿成為蔡政府的救生圈，以為只要棒打國民黨，蕉價就能起死回生。

問題是，改善兩岸關係，拓展大陸市場，與更多國家簽訂FTA，降低農產外銷關稅，才是搶救台農的根本之道。若蔡政府一心只想轉移焦點，蕉價崩盤恐怕就不是天災，而是人禍。

大陸和日本是全球主要香蕉進口國。其中大陸更是第二大香蕉市場，每年從東協等國進口近百萬噸香蕉。然而，台灣既有地理優勢，香蕉口感、香氣更有口皆碑，何以打不進國際市場？其關鍵除了關稅，就是兩岸關係。以越南、菲律賓等東協國家來看，香蕉輸陸都是零關稅。

反觀台蕉雖也因列ECFA早收清單享零關稅，但2010前後因兩岸關係活絡，陸方曾對台實施政策性採購。但到2014年太陽花學運後兩岸關係變質，台蕉輸陸量瞬間凋零，到2016年甚至掉到零。

或許民進黨總將陸方善意視為政治統戰，但基於市場需求與農民生存，難道就此放棄大陸市場？蔡政府必須體認，好的兩岸關係絕對有助農產銷陸，這是不爭的事實。

再以日本為例，台蕉輸日關稅為20%，遠高於菲律賓的1.6至8.5%，毫無競爭力的價格終讓台蕉在日本市占率不到1%，菲律賓則超過80%。

或許台灣很積極洽簽FTA，卻也屢遭各國冷處理，其原因也與北京因素有關。換言之，就農業層面來看，兩岸僵局不僅讓農產難以西進，更讓農民因貿易壁壘而無法在世界盃有公平競爭機會。

面對蕉價崩盤，蔡政府若再不面對現實，承認兩岸關係的影響力，那麼恐怕明天過後，台灣終將只能繼續看著別人拿產品換鈔票，我們卻只能拿去餵豬。

(中國時報)

送走核燃料棒 等於送子彈給大陸 美軍挺台 威嚇不了大陸

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。