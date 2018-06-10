2018年06月10日 04:10 中國時報 主筆室

一張香蕉傾倒的照片，彷彿成為蔡政府的救生圈，以為只要棒打國民黨，蕉價就能起死回生。

問題是，改善兩岸關係，拓展大陸市場，與更多國家簽訂FTA，降低農產外銷關稅，才是搶救台農的根本之道。若蔡政府一心只想轉移焦點，蕉價崩盤恐怕就不是天災，而是人禍。

大陸和日本是全球主要香蕉進口國。其中大陸更是第二大香蕉市場，每年從東協等國進口近百萬噸香蕉。然而，台灣既有地理優勢，香蕉口感、香氣更有口皆碑，何以打不進國際市場？其關鍵除了關稅，就是兩岸關係。以越南、菲律賓等東協國家來看，香蕉輸陸都是零關稅。

反觀台蕉雖也因列ECFA早收清單享零關稅，但2010前後因兩岸關係活絡，陸方曾對台實施政策性採購。但到2014年太陽花學運後兩岸關係變質，台蕉輸陸量瞬間凋零，到2016年甚至掉到零。

或許民進黨總將陸方善意視為政治統戰，但基於市場需求與農民生存，難道就此放棄大陸市場？蔡政府必須體認，好的兩岸關係絕對有助農產銷陸，這是不爭的事實。

再以日本為例，台蕉輸日關稅為20%，遠高於菲律賓的1.6至8.5%，毫無競爭力的價格終讓台蕉在日本市占率不到1%，菲律賓則超過80%。

或許台灣很積極洽簽FTA，卻也屢遭各國冷處理，其原因也與北京因素有關。換言之，就農業層面來看，兩岸僵局不僅讓農產難以西進，更讓農民因貿易壁壘而無法在世界盃有公平競爭機會。

面對蕉價崩盤，蔡政府若再不面對現實，承認兩岸關係的影響力，那麼恐怕明天過後，台灣終將只能繼續看著別人拿產品換鈔票，我們卻只能拿去餵豬。

(中國時報)