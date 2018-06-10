美軍挺台 威嚇不了大陸

2018年06月10日 04:10 中國時報 王欽

先前大陸接連完成軍機繞島和近岸軍演等行動，形成一波對台施壓的新高潮，看起來台美方面也有不甘示弱之勢。在布吉納法索宣布與台斷交之後，蔡英文也高調採取對抗路線，利用一年一度的漢光軍演，展示軍事實力，大陸媒體還注意到，蔡英文還將此作為一場外交秀，邀請史瓦帝尼國王參觀，藉此挽留台灣在非洲的最後一個友邦。

而美國也沒有閒著，美國參議院軍事委員會公布《2019財年國防授權法》草案修正版，其中含有多項支持強化美台安全合作和軍事交流條文，包括支持美軍參加台灣漢光演習，除此之外，西方媒體也在炒作美國軍艦再度穿越台灣海峽的可能。

美台的這些動作無疑會激化兩岸緊張局勢，激起大陸的反彈。《環球時報》就發表社評指出，中國大陸須做好應對台海爆發危機的準備，該文認為，美方的一系列立法行動不斷蠶食中美關係政治基礎：一個中國原則，製造了兩國關係嚴重的不確定性。該文指出，中國大陸絕不懼怕在台灣地區面對任何級別的對抗，為打擊美台的囂張氣焰，維護國家統一，大陸也不惜走向攤牌，如果美國軍艦停靠台灣，或者美軍與台軍在台海互動，那將是對中美關係的根本性衝擊，也是對台海和平的基礎性動搖，這一點也必須讓美台兩方清楚。

中評社認為蔡政府的作法是在加速兩岸攤牌，正在套用賽局理論的膽小鬼博弈，不顧一切往前衝，同時也注意到美國下一步可能會在南海和台海問題做文章，該社發表社評指出，美國在台灣問題上不斷尋釁滋事，粗暴干涉中國的內政，美國是世界上唯一敢於向台灣出售武器的國家，美國也是口頭上支持一個中國的原則，可是在行動上卻違背自己的承諾，不斷強化與台灣官方關係的國家。過去大陸處理台灣問題採取的是息事寧人的態度，希望美國採取切實有效的措施阻止台灣執政當局搞獨立活動，但是現在看來，指望美國總統川普對台獨分子踩剎車，無疑是與虎謀皮。美國一定會利用台灣問題特別是民進黨當局推動台灣獨立的政治企圖，不斷地向中國施加壓力，迫使中國作出更多的讓步。

針對漢光演習和美艦通過台海的議題，大陸媒體也有一些針鋒相對的具體分析，探究對其各自內部政情的影響。《環球時報》發表社評指出，這一軍演已經墮落成一種政治儀式，由於兩岸力量越來越懸殊，漢光軍演的實際軍事意義不斷下降，它越來越成為台當局安撫、動員島內各種力量的政治過程。

至於美艦問題，《環球時報》也發表評論指出，美軍沒有正式證實將派軍艦通過台灣海峽，然而這些真真假假的消息實際上構成了對中國的某種心理戰。美國迄今從沒能嚇唬住一個小國，怎麼可能將中國恐嚇住？無論在台海還是南海，美方挑釁所產生的實際效果是增加中國的警惕，有警惕就會有行動。該文警告美國軍事力量離台海別太近，尤其是別主動來攪渾水。一旦華盛頓拉高台灣的期待和美國公眾的鬥志，那麼它將騎虎難下，在一些重大關頭進退維谷。

(中國時報)