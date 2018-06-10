汪洋並未關閉兩岸大門

2018年06月10日 04:10 中國時報 邵宗海

中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋6月6日在廈門舉行的「第十屆海峽論壇」開幕式上的致辭，是2017年10月中共十九大之後，很重要的一次涉台決策談話。這樣的政策論述，一是反映了十九大之後，新的一批領導班子必須對新的對台政策有個完整的論述；另一個原因是北京針對蔡英文在她邁過就任兩周年之際，還是沒有對「九二共識」作出表態的立場，覺得應再次提醒或是給予一個嚴厲警告。

汪洋的講話雖然維持了北京過去一貫的基調，認為「堅持體現一個中國原則的九二共識，是確保兩岸關係和平發展的關鍵，也是我們同台灣當局和各政黨進行交往的基礎和條件。」但是談話間，他的確沒有把兩岸之間的溝通大門全然關閉，因為在這關鍵時刻，汪洋作為中共對台政策的第二把手，仍持續的在向台北建議：「只要做到這一點，任何政黨和團體同大陸交往都不會存在障礙」，這主要當然是指民進黨當局。

其實，習近平在去年十九大報告中，早已確定了這個立場，只要「承認九二共識的歷史事實，認同兩岸同屬一個中國」，習近平強調：「兩岸雙方就能開展對話，協商解決兩岸同胞關心的問題，台灣任何政黨和團體同大陸交往也不會存在障礙。」

不僅是決策定調，在政策的執行上，我們也見到了中國大陸從決策到執行的一貫立場。今年5月30日在國台辦例行新聞發布會上，發言人安峰山明白指出：「民進黨當局盡早承認九二共識，認同兩岸同屬一個中國，兩岸關係就會回到和平發展的正確方向。」

這明確的說明了，針對台北「未答完的考卷」，北京至少在形式上沒有完全呈現出它有「拒受補充答案」的姿態。

但是，以上談到要台北接受「體現一個中國原則的九二共識」，是中共對台政策的戰術層次。而真正的戰略目標，則是習近平在十九大報告中所說：解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中華民族根本利益所在。

不過，在進入到統一目標之前，北京也出現有一個戰術策略，那就是習近平說的：「必須繼續堅持『和平統一、一國兩制』方針，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。」這裡，「和平統一」是過程，「一國兩制」是手段，也就是說，北京對戰略目標的兌現，有它的主導性，台北恐怕沒插話的空間。

實際上，從惠台31項措施出爐，到目前在推動由對岸主導的「單向的兩岸交流」，加上汪洋再次強調「我們將認真落實惠及兩岸同胞的各項政策措施，擴大兩岸民眾的受益面和獲得感，尤其要為兩岸基層民眾、青年創業就業提供更多機會。」

可以看出北京強烈的企圖在遂步落實習近平曾在十九大說過的話：我們「願意率先同台灣同胞分享大陸發展的機遇。將擴大兩岸經濟文化交流合作，實現互利互惠，逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等的待遇，增進台灣同胞福祉。將推動兩岸同胞共同弘揚中華文化，促進心靈契合。」這不正是另一種對台的戰術運用？（作者為澳門理工學院名譽教授）

(中國時報)