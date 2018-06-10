2018年06月10日 04:10 中國時報 盧佳宜

北農總經理吳音寧還沒上任前，就曾因台北市長柯文哲認為人選不夠專業，雙方沒有達成共識而卡關。上任之後爭議不斷，包括過年期間休市11天，導致產銷失衡與菜價下跌，日前更親上政論節目反駁月薪僅14萬，卻被汙名化為「二百五」，但事實上北農總經理除月薪之外，還有每個月2萬元的加給，以及4.4個月的年終獎金，算算年薪約248萬，加上三節獎金，稱年薪250萬一點也不為過。

重要的是，當她透過媒體為自己抱屈時，台灣水果因產量過剩價格崩跌。根據氣象局統計，今年3月至5月的這段時間，台灣氣溫偏暖，春雨偏少，今年梅雨季更已創19年最晚報到紀錄，包括芒果、木瓜、香蕉、鳳梨、西瓜生長正常，自然大豐收。然而，台灣內需市場有限，消費者選擇眾多，價格當然下跌。

受全球暖化、極端氣候等影響，今年5月氣溫屢創新高，不僅熱傷害就醫人次暴增，還傳出有人疑因熱衰竭致死。因此，氣象局6月中將新增發布「高溫預警訊息」，勞動部也鬆口考慮放高溫假，但看天吃飯的農民即使烈日當空也要下田，全心照顧農作物。北農理應提供生產者、承銷業者與消費者三方最優質的專業服務，年薪248萬的總經理上媒體喊抹黑想討拍，相較於辛勞的農民卻可能面臨虧損，那種天上人間的落差，沒有與民同在的心，也難怪會引起強烈反彈。

針對香蕉產地價格低於監控價，農委會預計收購5000公噸青蕉格外品，預計將投入2500萬經費，直至產地價格回到監控價6.4元，但收購是否能真正解決產能過剩，是個問題，而且這也是花人民的血汗錢。

長年以來，台灣缺乏計畫生產，以致每年都有蔬菜、水果發生產銷失衡，因此把預算放在加強管理、提升品質，種出有競爭力的水果，增加對國外的銷售量，才更符合經濟效益。

台灣內需市場有限，農業又都是以小農為主，若是沒有辦法規模化，就沒有辦法降低生產成本，加上缺工問題嚴重，整體產業只會走下坡，政府該做的是協助開拓外銷市場，並扶植優良的農產品加工產業，讓他們可以穩定接手農民的成果，讓水果提高附加經濟價值，實際增加農民的收入。

各界對於吳音寧的指責，其實也是來自於對政府的不滿，農委會與北農與其用一堆的數字遊戲來包裝自己的過失，不如誠實面對，為農民解決困境才是正道。（作者為國家政策基金會助理研究員）

(中國時報)