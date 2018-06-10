醋男撂人談判 街頭互砍2死

2018年06月10日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

爭風吃醋害命！30歲黃姓男子不滿28歲謝姓男子與女友關係曖昧，黃8日晚間11時許撂人與對方在新北市三重區三和路四段麥當勞談判，雙方一言不合當街持刀互砍，意外造成2人死亡慘劇，警方陸續將黃男、謝男、李男等5人逮捕，9日訊後分依傷害致死、傷害罪嫌移送。

血流如注 友人慘死

警方調查，黃男的28歲徐姓女友與謝男是舊識，兩個月前徐女因故把錢包遺留在謝男車上，謝男打電話欲通知徐女領回，正巧被黃男接到電話，讓他醋勁大發，嗆聲要謝男「出來講」。事後雙方約在蘆洲區集賢路談判，當時黃男一方持刀劃傷謝男同行友人，雙方不歡而散，遂再度相約談判賠償事宜。

8日晚間11時許，黃男帶著31歲李姓友人先抵達三重區三和路四段的麥當勞，謝男則帶著2名友人隨後抵達，另安排3名友人在店外汽車內等候。10分鐘後，謝男帶著友人步出店門，黃男與李姓友人隨後跟著步出，往麥當勞旁的巷口走去。

不料，謝男突然拿出預藏的水果刀轉身刺向黃男；黃男幸運閃過，雙方人馬6人打2人，當街上演全武行。

混亂中，黃男的同夥李男也持刀反擊，人少的這方，反造成謝男同夥24歲李男、30歲游男、35歲洪男中刀倒地、同樣負傷的黃男與李男則趁亂逃逸。

謝男見友人中刀後血流如注，嚇得趕緊自行開車將友人送醫，但洪男心臟要害遭刺、游男頸動脈大量出血，急救後雙雙宣告不治；李男則背部中刀無生命危險，持續在醫院救治。

逮捕5人 查扣3凶刀

警方表示，接獲民眾報案後3分鐘內迅速抵達現場，但雙方人馬都已離開，經調閱監視器掌握對象，昨日陸續傳喚涉案的黃男、謝男等5人到案，並查扣3把凶刀。

黃男到案後否認犯行，辯稱是混亂中對方誤傷自己人；李男則主動交出一把折疊刀，坦承持刀砍人，將進一步釐清事發經過。

三重警分局偵查隊長李坤北表示，目前除了謝男同夥李男因負傷留院治療，已先將黃男及同夥李男依傷害致死罪嫌送辦，謝男等3人則依傷害罪嫌移送。

(中國時報)