高院函詢長庚 釐清扁就審能力

2018年06月10日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

前總統陳水扁屢屢透過臉書發表「新勇哥物語」批判時事，由於扁強調這些發言都是代表他的立場，扁的意識狀況是否仍不適合出庭應訊，再次引發討論，高院法官也函詢高雄長庚醫院，要求提供扁的健康狀況資料，釐清扁是否恢復就審能力，可以接受法官訊問。

扁涉訟官司，還有繫屬台北地院的隱匿國家機密案及洗錢案；高院審理中的的教唆偽證案、二次金改及國務機要費案，共5案還未定讞，扁在2015年1月5日聲請保外就醫獲准後聲請停止審理，法院認定扁沒有就審能力，全部裁准對扁停止審理。

由於司法院「民刑事事件編號計數分案報結實施要點」第69之1規定，「持續每半年至少調查一次其停止審判程序之原因已否消滅」，承審扁案的法官因此定期調查。

近期扁在臉書「新勇哥物語」除積極表達政治立場，也批評司法院推行的國民法官參審制，不管是否由扁親自發文或口述找人代寫，「新勇哥物語」許多發文，都可看出扁的思考條理分明。

由於扁爭訟案件停審，相關被告交互詰問權益也受影響，是否該重啟審判讓扁案承審法官傷透腦筋，去年高院承審二次金改案的曾德水法官，因扁神采奕奕參加各項公開活動、出席凱達格蘭基金會餐會，曾從網路下載影片，並截取相關報導，想要開庭調查，但引起扁及律師反彈，不僅缺席還反將法官一軍聲請迴避。

此外，監委陳師孟上任後鎖定扁案，雖然承審法官們堅守審判獨立信念，但陳師孟的言論還是造成寒蟬效應，目前法官都選擇以不開庭方式調查扁就審能力，只去函扁的醫療團隊調閱資料，不想被監委盯上惹上麻煩。

但不少法界人士不以為然，認為就算不要求扁親自到庭調查健康狀況，也該由法院委由其他具有公信力的醫療院所對扁進行醫療鑑定，不是一味地徵詢扁醫療小組的意見，否則法院的停審裁定，恐淪為幫扁健康背書的橡皮圖章。

(中國時報)