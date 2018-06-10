齊豫潘越雲攻蛋三毛獻新聲

2018年06月10日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

齊豫空靈獻唱多首經典歌曲，讓歌迷全聽得如癡如醉。（粘耿豪攝）

齊豫、潘越雲為紀念逝世27年的作家好友三毛，9日攜手在台北小巨蛋舉辦「回聲」演唱會，票房吸金3000萬，並砸下3500萬以18道白紗投影幕、山水畫等舞台設計營造飄渺仙氣；四面舞台以「回」字意象為概念，運用光影和科技技術，創造多變的視覺畫面，三毛悠悠地吟出口白：「請聽三毛、齊豫、潘越雲的回聲。」為演唱會揭開序幕。

隨三毛娟麗的字跡映在布幕上，身穿紅色上衣和白色蓬裙的齊豫、和一身純白削肩小禮服配金飾的潘越雲緩緩升到台上合唱〈謎〉，齊豫清亮空靈的嗓音，搭配潘越雲低沉磁性的歌喉，形成絕美的合音，讓歌迷全都聽得如癡如醉。齊豫說：「剛剛這段錄音，是無意間發現，從沒發表過。」並感性表示：「三毛最大的特質就是勇敢，我沒有，所以沒有初戀，只有暗戀，但還是可以想像那種壯烈失去的感覺。」

三毛生活製作主題

演唱會以「三毛的半生」為製作概念，共分「陽光」、「大地」、「水」、「夢田」4大主題，將三毛的成長過程、戀愛故事串聯。音樂編制多達22人，二胡大師溫金龍、吳興國與林秀偉太古踏舞團的舞者也來助陣，並由兩人愛女吳采璘擔任編舞。

除了三毛的創作及兩人的經典歌，齊豫和潘越雲昨也獻唱〈滾滾紅塵〉、〈追夢人〉等李泰祥、羅大佑等人所創作的三毛相關作品，輪番接力演出超過30首歌曲，透過兩人極具穿透力的嗓音及視覺畫面，以及三毛的口白，歌迷彷如置身在廣闊的撒哈拉沙漠和回聲天堂中。

趙詠華張小燕朝聖

演唱會結尾以齊豫填詞、黃韻玲譜曲的新歌〈不曾告別〉，畫下完美句點，歌曲帶有輕快的英式搖滾風，並以寓言式詞彙，回應感謝三毛給予眾人青春歲月的養分及啟發。

三毛的父母已不在人世，昨她的姊姊和弟弟代為到場，據悉潘越雲女兒璽兒也在台下聆聽；圈內包括張艾嘉、張小燕、黃韻玲、陳明真、裘海正、趙詠華等人都到場欣賞。趙詠華以粉絲身分送上花籃，還特別穿上白色洋裝符合演唱會主題，她笑說花籃上的羽毛象徵「天使」，也就是指唱〈Angel〉的齊豫；而去年底成婚的坣娜，昨也帶著富商老公薛智偉甜蜜現身。

(中國時報)