夏靖庭得子「脾氣大 像我」

夏靖庭抱著剛出生的兒子，心情喜悅又幸福。

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中國時報
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54歲的夏靖庭9日分享喜訊，小他21歲的老婆小范5月30日歷經32小時，順利自然產下3262公克重的健康寶寶，兒子小名叫「樂樂」，他陪著老婆進產房，竟然緊張得忘了錄下生產過程，看到兒子出生那一刻，他激動又感動得掉下淚來。

33歲的小范是大陸西安女孩，夏靖庭當初和她交往半年多即攜手共組家庭。結婚2年多，他對老婆懷孕、生產十分低調，昨才開心分享當爸爸喜訊。他近來忙拍八點檔《金家好媳婦》，5月28日晚送老婆到醫院待產之後，隔天早上拍完戲再趕到醫院，晚上又進棚，直到30日凌晨4點，寶寶才和爸媽見面。

盼給兒子好榜樣

他白天忙拍戲，晚上到士林「福臨產後護理之家」陪老婆，提到帥氣兒子，他說嘴巴、鼻子、小小賊賊的眼睛像他，眉宇之間神韻像媽媽，耳珠厚實，腿細長，手大腳大，並透露「兒子脾氣大，像我」。他說，兒子肚子餓的時候，護士先塞奶嘴應急，沒想到兒子把奶嘴吐掉，哭聲也大聲。

談到新手爸爸心情？他感性說：「我對兒子沒有任何期許，反倒希望自己給他一個很好的榜樣，如果希望孩子變成什麼樣，自己應該先成為什麼樣的爸爸。」現在三口之家，還有84歲的媽媽，他坦言要比以前更拚命賺錢，除了拍攝中的八點檔，6月15、16、17日在國家戲劇院演出舞台劇《同學會！同鞋～》。

(中國時報)

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