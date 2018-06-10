黃鐙輝腕力輸人兒垮臉

2018年06月10日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

黃鐙輝（左）使盡吃奶力量仍輸給亞洲冠軍蔡偉仁。（蘇蔓攝）

韓片《冠軍大叔》由《屍速列車》馬東石飾演為自己和家人再拚一次的腕力選手，片商9日舉行「阿秋霸」千人斬腕力比賽，活動中上演真實版親情大戲，藝人挑戰者黃鐙輝在台上敗給亞洲腕力冠軍蔡偉仁，他兒子在台下立刻垮下臉來，面色凝重、手腳發抖，甚至差點飆淚，爸爸英雄形象不保，幸好主持人曾子余救場，馬上輸給黃鐙輝，他兒子才露出笑容。

該比賽還請到周杰倫（周董）御用教練浩克出場，浩克最近演出《不愛我就拉倒》MV受矚目。他表示，周董在開拍前2周就要他蓄髮、練重機，後來才知道要當MV男主角，他向好友張睿家請教演技，周董在現場擔任導演，指點他如何演出深情擁抱女友畫面，不過最後周董跟他說：「你還是好好當健身教練。」

練單字克服菜英文

片中馬東石挑戰終極對手時一度鬆手，結局驚險又感人，昨出席眾星也分享目前人生中的「大魔王」，曾子余勤練歌喉，仍被師父黃鐙輝吐槽走音落拍，黃鐙輝則為克服「菜英文」，每天帶單字本練習，還和女兒教學相長，藝人山豬（陳俊甫）之前在吳宗憲節目遭其他藝人大罵而陷低潮，黃鐙輝在旁鼓勵：「沒關係，我站在你這邊。」《冠軍大叔》15日全台上映。

(中國時報)