珊卓：當母親是我的使命

珊卓布拉克（左起）、凱特布蘭琪、敏迪卡靈、莎拉寶森、奧卡菲娜、安海瑟薇、蕾哈娜與海倫娜寶漢卡特，在片中各顯身手。（華納兄弟提供）

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中國時報
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53歲的珊卓布拉克（Sandra Bullock）在新作《瞞天過海：八面玲瓏》，飾演犯罪不眨眼的女賊，但現實生活中她是兩個孩子的慈祥媽媽。她2010年收養剛出生的兒子路易斯，之後也把女兒萊拉帶回家。談到小孩，她說：「他們OK最重要，上學、需要什麼、成長的重要時刻…跟他們相比，是我比較離不開他們！」

她記得2005年卡崔娜颶風在紐奧良造成嚴重災情，當時她彷彿突然聽到一句話，「就像有人告訴我，我的孩子在那裡，這很奇怪，非常非常奇怪。」大約3、4年後，珊卓遇見了在那出生的路易斯，她第一眼看到路易斯，就知道這是她的孩子了，她記得：「路易斯就連身型都與我的手臂弧度完美吻合，我忘不了他看著我的眼神。讓我確信完美的孩子會找到他們的爸媽。」

第一眼認定養子

有了路易斯讓她的生命更趨圓滿，某次與朋友聊天，朋友提到小孩快出生了，希望能夠得女，讓珊卓動了再收養個女兒的念頭，她說：「萊拉差不多就是那時候出生的。」

談到對孩子的愛，珊卓不禁講到流淚，「世界上有成千上萬的孩子在等著爸媽，願意成為你的孩子。一旦你接受了孩子的愛，你就永遠是父母，我很驚訝有人竟會去取消別人的幸福。」

如同她在《瞞天過海：八面玲瓏》展現的果決與堅毅，珊卓不認為兩個小孩進入她的生命是個巧合，而是自己一直走在註定的路上，「後來我終於明白，我最該做的事不是演員，是當一位母親，這才是我的使命。」

(中國時報)

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