逛霹靂特展 自導自演自拍

2018年06月10日 04:10 中國時報 李承陽 專訪

圖片提供霹靂國際多媒體

「霹靂藝術科幻特展」策展人林羽婕，3年前為霹靂布袋戲辦過一次展覽，做到包山包海，把整個霹靂世界完整呈現給戲迷，今年第二次接下策展任務，她透露，這次重點在「光」和「科技互動」，「3年前偶是主角，今年主角是參觀的人，來看展會有一種自導、自演、自拍的感覺。」

曾任台北當代藝術館副館長與華山藝術園區副執行長，林羽婕表示：「上回做了很多的傳承，這次想讓大家看到更多幕後場景，有人形容霹靂宛如東方迪士尼，走進去可以看到非常多的東西。」這次她花費1年時間籌備，展場空間高達450坪，共有6種主題，每個主題幾乎都是由人來跟現場展出的角色做互動。

每個角色都是經典

規畫展覽期間林羽婕也費盡心力，坦承霹靂世界太龐大，要有一定程度理解後才能設計，布袋戲的產業鏈也不小，每個關卡都要了解、都是學問，也因為角色繁多，挑選人物跟主題都不容易，她笑說：「因為每個都很經典。」

林羽婕感受到霹靂國際多媒體董事長黃強華，賦予布袋戲傳統藝術無限可能，讓「偶」一直不斷進化，在她眼裡根本是走在時代尖端，也強調霹靂這個品牌，做得很像精品名牌，不斷的開發新客戶且沒有設限，「霹靂擴大了本土IP更多可能性，是台灣IP少數能夠開展的。」

(中國時報)