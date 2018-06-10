2018年06月10日 04:10 中國時報 李承陽 ）

邪神冥殿之外，最強對最強，來自鬼獄的王者，戰星帝龍，對決上古妖神八歧邪神。一場至極強者之爭，如火如荼展開。面對力量強大的帝龍胤，獄婪首見認真，竟是凝聚七大邪神之招，準備擊潰帝龍胤。未料帝龍胤體內雙龍覺醒，搭配君奉天鬼魄之威加持，硬接邪神殺招，面對眼前頑敵，破壞神厄禍，再度現身。

就在三心回歸之時，眾天邪王大徹大悟，踏上最後的旅程。天跡的意志，引導眾天邪王面對自己的一切，也解開了關於天宙之間的奧祕。就在眾天邪王踏上歸途之時，眼前迎面而來，竟是期盼已久的面孔。使得眾天邪王再化黑髮姿態，一會命中注定相遇的對手。

易法商城之外，局中有局，變中有變。劍子仙跡以智化解危機，但談無慾與莫召奴卻踏入更大的陷阱，眼前出現的，是無法閃避的殺機，八歧邪神。莫召奴決意獨自斷後，以生命擋下邪神。談無慾與炎無心設法逃出生天。無奈，天不從人願，只見兩人絕路在前，生死決斷。

正道潰不成軍，使得八歧邪神難感樂趣，於是再開八龍山戰役。一頁書眾人面對邪神的遊戲，潰敗傷亡慘重的古原八人，要如何再度集結？就在此時，八歧邪神竟突然前往一處與世無爭的境界，精靈天下，神暉主、天織主、碧雪妍眾人面臨最大危機。欲知一連串精彩結果，請繼續收看黃文擇布袋戲，《霹靂天命之戰禍邪神》第二部第47章：雙星失色，自我之道；第48章：絕望之心。

(中國時報)