黃尚禾解放 入境隨俗打赤膊

2018年06月10日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

黃尚禾飾演城市來的老師，期待早日調回台灣。（海鵬提供）

費時6年籌拍完成的電影《只有大海知道》，以達悟族世代文化為主軸，不僅呈現蘭嶼世外桃源風光，反映當今偏鄉教育現況。《角頭2：王者再起》男星黃尚禾在片中飾演城市來的年輕老師，黃受訪時透露，為了拍攝該片，他在蘭嶼長住45天，刻意將自己曬成黑炭！

在蘭嶼的日子帶給黃尚禾不小衝擊，「那裡的美不是你有辦法用相機捕捉的，那裡的人不是你查了些資料就可以理解的。」他在蘭嶼隨時都被身邊的一切感動，時常自在地裸著上身、穿著短褲晨跑，「不管是那裡的人、山、食物、海。很輕易就在路邊的涼亭坐下後，自在和放鬆到忘了時間的存在。」

達悟族人粉墨登場

電影演員幾乎都由當地達悟族人粉墨登場，配以美麗天成的山光水色，成為「台灣史上最蘭嶼的電影」。片中真實呈現在蘭嶼這個小島上不同世代、不同遭遇人們的真實生活與情感世界，並讓近代蘭嶼和文明世界相遇，思考它帶來的命運變數、衝突與失落。

黃尚禾認為，拍攝這部電影讓他學到，在一個小島的面前，自己有多麼渺小，但卻多麼重要，「我們該更謙卑的感受和學習更多不同的文化。」也認為無論背景，這部電影都會讓觀眾更渴望好好了解與愛著自己。電影15日在台上映。

(中國時報)