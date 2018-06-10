果香 花香 茶香 端午粽拚創意

2018年06月10日 04:10 中國時報 何書青 報導

台北福華大飯店推出的冰Q粽多達4款，主打全天然食材。「福華Q粽禮盒」每盒包含4種口味各2顆，售價580元；單顆售價80元。（台北福華大飯店提供）

台北福華大飯店的「荔枝玫瑰」冰Q粽，為求天然便直接將荔枝悉心熬汁作調味，是長年經典不敗的口味，單顆售價80元。（台北福華大飯店提供）

長榮鳳凰酒店（礁溪）推出的「抹茶紅豆栗子冰甜粽」有著抹茶清香，包覆3層風味；「端午粽情禮盒」每盒包含6顆鹹粽、2顆冰甜粽，售價800元。（長榮鳳凰酒店礁溪提供）

台北王朝大酒店的「富貴粽」是1款冷粽，福圓桂花香滿溢，也兼具吉祥寓意；每盒6顆，售價720元。（台北王朝大酒店提供）

端午節將屆，粽子應景上市，但今夏特別炎熱，天氣一熱、胃口便跟著減量，一般肉粽給人較為油膩、高熱量印象，讓人望之卻步；若是冰涼爽口的甜粽，反而讓人想嘗上幾口。各大飯店推出琳瑯滿目的肉粽禮盒之餘，有幾家飯店端出沁涼可口的點心粽，讓端午有更消暑清爽的選擇。

說到冰涼軟Q的冰粽，不得不提到台灣飯店第1家推出「Q粽」的台北福華大飯店。「Q粽」是指以葛粉為主、製出Q彈外皮的點心粽，今年飯店日籍甜點總監嘉手納慶一研發出2款日本風味的新Q粽，「覆盆子櫻花豆沙粽」有草莓果泥、覆盆子果泥與鮮奶油卡士達醬，酸甜之中帶些君度酒的香甜，是女生的最愛。另款「抹茶八寶豆」，煮透的八寶豆被包覆在抹茶口味的Q彈外皮中，特地採用鹿兒島的有機抹茶，風味較一般烘焙用的靜岡抹茶更溫和，濃郁卻不膩口，是抹茶控必嘗。

Q粽口味眾多

另外，經典不敗的2款Q粽「黑糖夏威夷果仁」和「荔枝玫瑰」也依舊吃得到。台北福華的Q粽口味多達4種，並主打以天然食材製作，例如直接將荔枝悉心熬汁、使用鹿兒島的有機綠茶等作調味，分別加入葛粉做外皮，再包入以牛奶、鮮奶油、蛋黃為基底製成不同風味的卡士達內餡，蛋奶素也可食用。

台北晶華酒店餐飲團隊以泰國著名甜品「芒果糯米」為主題，研發出香濃誘人的「芒果糯米粽」，不僅抓緊正值盛夏是吃芒果的好時機，也讓今年端午粽多了異國風的新滋味。若想吃得健康點，還有1款「養生紫米豆沙粽」，特選富含鐵質的黑糯米，按黃金比例融合軟Q的圓糯米，搭配甜而不膩的特製蜜紅豆粒餡，口感細緻綿密，冰過或放涼享用都OK。

1顆粽3層風味

長榮鳳凰酒店（礁溪）推出的「抹茶紅豆栗子冰甜粽」外表看起來是瑩亮剔透的綠色，飄散淡淡的抹茶香味。這款甜粽包覆3層風味，最內層是糖蜜過的栗子，栗子再以滋味濃香飽滿的屏東萬丹紅豆包覆，表層則是使用日本抹茶融合水晶粉做成。這款冰涼爽口的甜粽入口時先嘗到抹茶的清爽，接著有撲鼻的濃郁紅豆香氣，最後則是蜜栗子的甜蜜口感。

台北王朝大酒店的「富貴粽」是款充滿福圓桂花風味、兼具吉祥寓意的點心冷粽。主廚將飯店內玉蘭軒的人氣暢銷甜點「桂圓糯米糕」化身為甜粽，先把福圓（龍眼肉）放入白蘭地酒浸泡，再用圓糯米、長糯米的完美比例打造Q彈口感，最後把帶有酒香的福圓、桂花、豆沙等一併包入粽中。蒸過、放冷後是品嘗的最佳時機，打開粽葉就能聞到桂花與福圓的濃郁香味，是老少咸宜的滋味。

(中國時報)