實踐大學高雄校區文化與創意學院院長－林恒正育未來新秀 設計流行商業 設計流行商業 缺一不可

2018年06月10日 04:10 中國時報 採訪溫筱鴻（台灣服飾設計師協會執行長） 報導潘鈺楨

林恒正（右）帶領學生參與第14屆總統就職大典暨國宴禮賓人員服裝設計。（樂時尚提供）

林恒正（左）與溫筱鴻都相當關心設計科系學生未來發展。（樂時尚提供）

2017青春設計節放視大賞場地設計金獎、空間設計金獎。（樂時尚提供）

時尚設計學系學生作品，獲2017WOW紐西蘭服裝設計大賽創辦人大獎銀獎。（樂時尚提供）

6月畢業季，每年約有3800位設計科系學生投入時尚產業。所有產業皆然，理想面需要生力軍的加入帶來新氣象，但現實面，並非所有畢業生都能在變幻萬千的時尚界找到立身之處。我與實踐大學高雄校區，時尚設計學系系主任及文化與創意學院院長林恒正是舊識，也擔任過學生畢業展評審，我與恒正聊起時尚與教育，他侃侃而談：「所謂時尚，範疇非常大，我認為探討時尚，要從媒傳影像、服飾造型、生活質地提升等談起。」

恒正認為時尚不單單只是「做服裝」，尤其在快時尚興起後，細緻地展現整體概念顯得尤為重要。至於如何呈現整體概念？他解釋：「造型分為動態、靜態視覺，動態著重影像敘事；靜態則以雜誌、平面設計的呈現，結合兩者，才能呈現潮流。」的確，根據我擔任評審的經驗，學生作品一年比一年地令我驚豔，不單單在製作、款式設計上，近年明顯有影音技術輔佐使用的趨勢。恒正告訴我：「實踐的學生都與產業直接接軌，彷彿是自己的導演！」

必備講述理念能力

他認為每位學生都應該要有講述設計理念的能力，「學生會講故事，更能夠傳達設計觸動人心的部分。要消費者埋單設計很簡單，但設計是否讓人感到窩心、暖心？這是比較難的。」所以除了基礎創作能力，文字、影像的敘事能力很基本也很重要，他覺得現代人過度仰賴Google或授權影片，這些都不足以道出一個完整的故事。

傳達設計其實是種雙向互動，不只是單向地闡述理念，也在與外界溝通過程中接受回饋。他點出，有些學生會迷失在「設計師」3個字上，「設計不是純藝術，不需要死守己見。好的設計是業主接受，設計師也不委屈，雙方達成平衡。」坦言設計不是只有美觀跟流行，要能轉換成商業行為，讓設計師有能力繼續創作，才是最大意義，「如果無法跟產業結合，出了校門會覺得很寒冷，找不到依靠、失去生活能力受到衝擊。」

大二投入產業學習

所以在恒正領軍的學系學院，學生們從大二起就要接觸產業，不是寒暑假實習就好，而是跟著10位系上老師，他們都是業界線上設計師，實際參與設計案，與實習學分結合，投入設計過程與共同體驗創作，他相信：「知道外界需要什麼，比修學分還有用。」

恒正不否認，設計要有天分。他自國立台北藝術大學、南加州大學畢業，爸爸是醫生，媽媽學音樂，他在媽媽的薰陶下學習小提琴長達10年，他是外人眼中「有天分」的設計師，但他認為努力與熱忱才是關鍵。他剖析，不斷地沉浸與接觸不同視覺、聽覺領域，是他走在設計之路上最大的養分與支柱，「我鼓勵學生多元創意，練習將抽象轉換成具象思考，也要時時自我提醒人不能侷限在熟悉的領域，要多看看別人怎麼說故事。」單一職能外，必定要有多元輔助，這也是為何他自美歸國前，還去化妝學校上課的原因。

鼓勵參與國際賽事

然而藝術家一定會遇到毫無靈感、腸思枯竭的時候。他笑說除了拉小提琴，他主要仰賴自己多年的「投資」找尋靈感，「我投資的不是房地產，是旅行。旅行很重要、看世界很重要，看世界也是在看別人的生活。」他今年暑假要去保加利亞5個國家，這是他造訪的第60至64個國家，「媽媽都說我把錢玩掉，但我覺得我的精神很豐富。」

所以他鼓勵也致力學生參與國際時尚與設計賽事，「我們要把品牌做出來，雖然我們學系現在是第11個年頭，只有8屆畢業生，但學生作品足跡遍及4大洲、15個國家，包括我們的設計工作營、展覽、競賽交流。」他堅持「走出去」的重要性，創辦移地教學機制與國際設計工作營，與美、英國設計院校合作，規畫課程與文化參訪體驗行程，認為視野打開、心就會打開，他透露：「所以我還開設『肢體開發與呈現』這門課，肢體能夠打開的人，腦子才能打開，才能講設計。」

「帶領學生要帶心」

我覺得這句話太有趣了，體現的正是手腦並用概念。我很感動這麼多年來，恒正對設計一直保有熱情，也一邊充當著學生的心靈導師。好比每次一起參加活動，我都觀察到他穿得有型之外，還把學生的小作品當作飾品配戴身上。恒正不好意思地說：「當老師這些年，體會到帶學生要帶心。我現在會一直強調教育是良心事業，以前其實覺得這句話很八股。」好比當學生問起老師的作品，如果拿不出實際作品，或是只會吹噓過去豐功偉業，先招生進來再說，不管學生畢業後能不能被外界需要，那都不是有良心。

他感觸良多地說：「台灣太多相關科系，我們希望培養的是有質感、未來社會需要的人才。我們的老師現在還是線上設計師，願意跟學生一起往前衝，是我們最不一樣的地方。」台灣走向少子化，大專院校近年招生不易，實踐大學2018年適逢創校60周年，時尚設計學系在恒正的帶領下，從1個班級60個學生，到現在要收到3班166個學生。我想這都歸因於恒正對時尚界、教育界不懈的熱忱與努力，也相信他勢必能夠帶領學系迎向未來更多個10年。

(中國時報)