橡木桶洋酒25周年優惠齊發

2018年06月10日 04:10 中國時報 報導王儒哲

橡木桶洋酒25周年紀念版酒桶造型彩釉陶杯。 圖片提供橡木桶洋酒

全台最大、最專業的洋酒專賣代理商橡木桶洋酒，今年要滿25歲了！橡木桶洋酒準備了精彩限量好禮多重奏分享這份喜悅。除了限量聯名錢櫃12年2006單桶波本威士忌之外，本月更特別與都明多威士忌原廠爭取極限量25年單一麥芽斯佩賽威士忌，特價只要1萬2888元；25周年愛我久久，蘭頌、羅斯柴爾限量頂級香檳單瓶特價2599元，國際知名頂級好酒買一送一。

橡木桶洋酒總經理袁德珮感性表示，25年來，橡木桶洋酒一直秉持者以客為尊的核心價值，以最良好的信譽為消費者把關、挑選、進口來自世界各國的頂級酒款，帶領消費者更深入了解品酒文化。今年橡木桶洋酒便與各酒廠合作，每月推出聯名限量版的酒款供消費者收藏。

6月全台首發的限量聯名作品是全美第2大酒類集團Heavenhill旗下獲獎無數、以美國波本威士忌之父為名所釀造的「錢櫃12年2006單桶波本威士忌」。其他包括蘇威酒廠超新星愛倫、百年堅持純手工雲頂酒廠、凱特王妃婚禮御用英吉利威士忌、日本第一個GI法定產區清酒山形縣羽陽男山酒造等等，諸多極限量的酒款，預計將帶動整體消費成長1成以上。

滿3000元送造型陶杯

適逢端午佳節，橡木桶洋酒今年也準備了許多國際頂級進口洋酒禮盒。近年台灣飲酒文化越發成熟，洋酒禮盒除了送禮之外，更是在佳節獲得特殊贈品、更超值禮盒優惠的絕佳購買時機。享受美味肉粽的同時，搭配暢銷百年的勞德老爺25年蘇格蘭威士忌，豐醇綿密的口感絕對會讓你愛不釋口。

2018年6月份到橡木桶洋酒消費，不限紅綠標結帳金額滿3000元，即贈送限量橡木桶洋酒25周年紀念版酒桶造型彩釉陶杯一只，數量有限，更多活動詳情請見www.drinks.com.tw或親洽門市。

《中國時報》提醒您︰飲酒過量有害健康

(中國時報)