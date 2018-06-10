金車BUCKSKIN柏克金啤酒 正宗德式風味

金車BUCKSKIN柏克金啤酒廠位於桃園市中壢區，年產量高達1萬噸。　圖片提供金車

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中國時報
報導王儒哲
金車BUCKSKIN柏克金首波推出2款經典的德式風格啤酒，德式小麥啤酒365ml玻璃瓶裝，建議售價58元。　圖片提供金車
金車BUCKSKIN柏克金首波推出2款經典的德式風格啤酒，黃金拉格啤酒365ml玻璃瓶裝，建議售價58元。　圖片提供金車
金車BUCKSKIN柏克金啤酒舉辦上市發表會，德國經濟辦事處處長Mr. Axel Limberg（左起）、德國在台協會處長Mr. Martin Eberts、金車董事長李添財、總經理李玉鼎、首席啤酒顧問Mr. Georg Rittmayer 等，一同為品牌注入金黃啤酒液，氣勢宣告品牌上市。　圖片提供金車

金車集團長期扎根台灣、放眼國際，秉持「只生產最優質產品」的初衷，金車集團於6月6日正式宣布跨足至啤酒市場，推出全新品牌「BUCKSKIN柏克金」啤酒，金車集團董事長李添財表示：「釀出好喝的酒一直是我的夢想，12年前我們建造了屬於台灣人自己的威士忌酒廠，推出噶瑪蘭威士忌；12年後，我們遵循純正德國的釀造工藝建造啤酒廠，推出BUCKSKIN柏克金啤酒，就像以往的堅持一樣，要做就要做到最好！」

金車集團長期扎根台灣、放眼國際，秉持「只生產最優質產品」的初衷，金車集團於6月6日正式宣布跨足至啤酒市場，推出全新品牌「BUCKSKIN柏克金」啤酒，金車集團董事長李添財表示：「釀出好喝的酒一直是我的夢想，12年前我們建造了屬於台灣人自己的威士忌酒廠，推出噶瑪蘭威士忌；12年後，我們遵循純正德國的釀造工藝建造啤酒廠，推出BUCKSKIN柏克金啤酒，就像以往的堅持一樣，要做就要做到最好！」

BUCKSKIN柏克金啤酒廠約2000坪，共有28座發酵槽，年產量達1萬噸，一上市變躋身國內規模前3大的啤酒廠，金車集團總經理李玉鼎表示，目前也已開始著手規畫二廠興建與投資，屆時年產量可達現有規模的10倍，他更透露：「6月15日將於信義區開幕全新的啤酒餐廳BUCKSKIN BEERHOUSE，以多元的德式風格啤酒為主軸，搭配自家研發的特色美食，跨足餐飲業！」

金車BUCKSKIN柏克金啤酒堅守1516年德國皇室頒布的巴伐利亞純酒令，100％僅以水、麥芽、啤酒花、酵母釀製啤酒，不添加任何輔料，賦予啤酒最自然純粹的靈魂，且引進全套德式釀酒設備與原物料，並聘請有近600年德國啤酒世家背景的Mr.Georg Rittmayer擔任首席啤酒顧問。

金車BUCKSKIN柏克金首波推出2款經典的德式風格啤酒，德式小麥啤酒口感圓潤，有獨特的香蕉與辛香料香氣；黃金拉格啤酒則輕盈優雅，富有飽滿的麥香。BUCKSKIN柏克金精準掌控釀造細節，尊重每款啤酒的風格特色並將其印製於鋁罐罐身，推廣啤酒品飲文化，讓喝「好啤酒」成為人人都能輕鬆享受的生活態度。

(中國時報)

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