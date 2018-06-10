宏碁助攻電競好手國際爭霸

2018年06月10日 04:10 中國時報 報導魏嘉虹

宏碁加速布局電競市場，新增Nitro電競產品線，擴大Predator產品區隔及價格帶，也正式發表電競周邊產品線，拉長產品市場戰線；近期與最佳夥伴Garena在Acer Predator「英雄聯盟」校際盃的合作，成功扶持多家學校建置電競培訓中心，今年正式進軍職業賽領域，再度與Garena結盟，成為台港澳最大電競職業聯賽「英雄聯盟」2018 LMS職業聯賽指定硬體品牌暨官方合作夥伴，協助戰隊菁英成為國家代表選手，朝海外爭霸、為國爭光。

宏碁今年號召全台盟校舉辦Predator League電競盟校盃，邀請具備Predator專業電競產品及國際級轉播設備的盟校於校方電競產學培訓中心舉辦，目前盟校包括：滬江高中、樹德家商、健行科大、靜宜大學、嶺東科大、醒吾科大等，將陸續增加配合學校。

初賽後今年底將進行台灣區決賽選出台灣代表隊伍前往曼谷參加2019年宏碁亞太區Predator League電競聯盟大賽，今年為台灣首度加入戰局，宏碁讓台灣選手去海外與國際級電競好手對戰，為本土選手爭光。詳情可參閱活動網站：acerland.acer.com.tw/activity/page/45。

(中國時報)