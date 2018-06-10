2018年06月10日 04:10 中國時報 黃唯淯 報導

Vacheron Constantin Historiques Chronometre Royal 1907也是江詩丹頓少有的素面大明火琺瑯面盤腕表。圖片提供各品牌

燒製琺瑯是門考究的手工藝。圖為Seiko七寶琺瑯腕表面盤製造匠人戶谷航。圖片提供各品牌

Seiko七寶琺瑯腕表，因為多了一道琺瑯打磨工序而得七寶之名。圖片提供各品牌

透明琺瑯製作過程圖片提供各品牌

同屬Swatch Group，琺瑯宗家的Jaquet Droz雅克德羅、Breguet寶璣和Blancpain寶鉑，處理大明火琺瑯的技術也相當嫻熟。圖片提供各品牌

大明火琺瑯燒製過程圖片提供各品牌

琺瑯腕表，是鐘表歷史中相對悠久的一種處理技法，它並沒有什麼特別的祕密，但這種面盤要處理得完美，需要有相對的耐心。

大明火琺瑯Grand Feu質感似玉

大明火（Grand Feu）琺瑯腕表這幾十年來在拍賣會上都拍出了不錯的價格，燒製完成的琺瑯腕表只要保養得宜，面盤幾乎不會變質與氧化，這點可不是一般的漆面面盤所能比擬的。加上燒製大明火琺瑯需要相當程度的耐心（與高超的手藝），也讓這項技術至今仍能成為一項技術傳統並流傳至今。

多層燒製工序

大明火顧名思義就是用攝氏超過800～900度的大火進行燒製，但在燒製的過程中須控制火焰使其在穩定熱源的狀態，燒製前使用金屬面盤（熔點必須高於900度以上，才不會在燒製過程中面盤跟琺瑯粉末一同熔解），讓金屬面盤上的琺瑯粉末能充分的與氧化焰進行還原反應。

燒製好的面盤不是一次就能成功，因為琺瑯粉末的作用溫度大約是在800～850度之間，進窯爐後會逐漸熔化，並成為最初的底胚。工匠將其取出後待其自然風乾後，才能再上第2層琺瑯粉末並再度燒製。

控制粉末火候

而大明火琺瑯的工藝就難在反覆風乾與進窯爐之間會產生物理性的收縮，所以每次刷上去的粉末量和火候都要控制好，否則成品的琺瑯面盤輕則產生微小氣泡，嚴重一點的面盤會直接龜裂。但無論產生什麼狀況，面盤是勢必得報銷重來，所以琺瑯工藝才能在幾百年後仍舊是一門鐘表藝術殿堂裡的手藝活。

而琺瑯面盤大多只能燒製出素色的結構，雖然色系單調，但成品色澤圓潤，且每一枚不同的琺瑯面都有不同的光澤，近看有如玉器般溫潤質感，而部分品牌為了讓琺瑯面盤呈現出不同的設計，會運用另一種琺瑯技法燒製。

透明琺瑯Flinque鑑賞雕紋巨作

琺瑯燒製出來的成品為不透明狀，因此如果要在面盤上顯現出面盤的特殊雕花就得更改琺瑯形式，品牌做法是將琺瑯粉末調入穩定度高的油料，而不同的琺瑯師會有不同的做法，有的會調入水，有的則調入植物性油，但調合種類與比例一直是業界的機密。但知名表廠百達翡麗則跟我們分享了他們的祕密配方。

總廠表示，目前琺瑯油的做法主要是使用薰衣草油和百合花油調和，有時候也會使用康乃馨油、或是鳶尾花油、檀木油，使成品能有特殊的油亮光澤。琺瑯漆則在調製完成為半透明狀後，開始刷製於雕刻好的面盤上，在反覆的塗釉與燒製的過程後，就能得到帶有花紋又具琺瑯光澤的作品。而也有品牌會在燒製完成後另行加工，讓成品呈現另一種七彩光澤。

技術掀起流行

這項技術在1850年代後在瑞士製表界相當流行，也促成了機刻雕花藝術與琺瑯呈現的完美風格。

(中國時報)