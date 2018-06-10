原民大專生暑期返鄉打工

原民大專生暑期返鄉打工

友善列印
中國時報
報導柯佩芳

原住民大專青年返鄉體驗暑期工讀，7月1日開跑！原住民族委員會為鼓勵青年利用暑假期間嘗試原住民族事務、經濟產業及公益服務，瞭解原住民族各領域事務與文化發展、社區與產業發展等面貌！各縣（市）政府即將於6月期間甄選工讀人員，依專長、適才適性分發至各原住民族事務行政機關、社區產業、社會福利服務等社會公益單位服務，提供為期2個月的工讀時間，請密切注意各直轄市與縣（市）政府公告職缺及報名訊息，歡迎原住民大專青年踴躍向各直轄市與縣（市）政府報名。

主辦單位：原住民族委員會

承辦單位（報名及面試）：各直轄市、縣（市）政府之原住民族行政機關、本會所屬機關。

職缺單位：各直轄市及各縣市政府之原住民族行政機關、原住民族文化發展中心、原住民族地區之鄉（鎮、市、區）公所及衛生所、本會補助之「原住民族家庭服務中心」、「原住民族部落文化健康站」以及社區產業、社會福利服務、社會公益等人民團體。

實施對象：年齡為35歲以下（計算至本年7月1日前），具原住民族身分且就讀國內或教育部立案公私立大專院校者（詳如計畫規定）。

工讀名額：全國共500位。

工讀薪資：每月22,650元整。

工讀日期：自107年7月1日起至8月31日止。

詳細資訊請至「本會行政資訊網（www.apc.gov.tw）」及「原JOB-原住民族人力資源網（iwork.apc.gov.tw）」或掃描QR Code快速查看！（廣告）

(中國時報)

琺瑯腕表 2018臺北開齋節暨穆斯林嘉年華

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。