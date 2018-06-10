2018臺北開齋節暨穆斯林嘉年華

2018臺北開齋節暨穆斯林嘉年華

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中國時報
報導謝曼婷

開齋節是穆斯林非常重要的節日，長達1個月的齋戒月，穆斯林遵守戒律，從日出到日落禁止飲食，鍛鍊意志與耐力，開齋節就是穆斯林歡慶齋戒圓滿完成的時刻。

台北市為了讓身處異鄉的穆斯林也能感受家鄉的節慶氛圍，以及增進市民參與，同時打造穆斯林友善城市，下周日（17日）在大安森林公園舉辦「2018臺北開齋節暨穆斯林嘉年華」，現場將有各國穆斯林特色市集，以及多項精彩表演。

市集規畫5大區，包括「伊斯蘭美食區」、「穆民生活選物區」、「文化互動體驗區」、「旅遊伴手禮區」及「公益宣導區」，邀集60個攤位進駐，活動時間從上午10時至下午5時。

最令人期待的是「文化互動體驗區」，民眾可免費體驗各國穆斯林代表性文化。有「印尼國寶」之稱的印尼傳統蠟染，近千年歷史的土耳其浮水畫（Ebru）；還有來自印度的Henna彩繪。

當天露天音樂台區更舉辦穆斯林秀舞臺活動，有印尼歌手、移工樂團、中東舞蹈及鼓樂表演，絕對讓場子熱鬧滾滾。而「台北之星」活動，則邀請在台穆斯林及台北市民站上舞台，穿上異國服裝走秀及才藝表演。

看了以上這麼多精彩的攤位與表演介紹，有沒有覺得很心動呢？歡迎大小朋友於下周日（17日）共同前往，一起感受風情萬千的穆斯林文化吧！（臺北市政府觀光傳播局廣告）

(中國時報)

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