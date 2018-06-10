幸福保衛站結合超商守護孩童

2018年06月10日 04:10 中國時報 報導柯佩芳

新北市政府首創「幸福保衛站」計畫，自102年1月1日起，與全市四大超商（7-11、全家、萊爾富、OK）合作，針對就讀、設籍或在新北市發生「急難事由」致有飢餓需求之18歲以下高國中小學生（含中輟生）及兒童，協助提供應急餐點，每人每餐以80元為原則，解決學生燃眉之急。

「幸福保衛站」四大超商員工除提供餐點外，後續將資料通報至高風險家庭服務管理中心，由市府啟動社會及教育關懷協助系統，針對個案實際需求給予相關協助。

就讀國小一年級的小嘉，常常放學後一個人坐在便利商店到晚上7點，等家長來接他回家，在等待的過程中都沒有用餐，超商店長發現了這個常常出現在店裡的小身影，上前關心小嘉的狀況，才發現他常常處於飢餓的狀態，店長主動提供「幸福保衛站」救急餐點，即時解決了小嘉飢腸轆轆的窘境，學校也幫小嘉找到了課後輔導班，讓他在放學後有地方可以待著寫功課，一邊先將課業完成，一邊等家長來接。

新北市政府藉由據點綿密、24小時不打烊的超商網絡，結合政府、企業、學校、志工多方力量，以「救急不救窮」原則，即時援助遭遇急難的飢餓學童，並追蹤個案提供輔導與協助。「100個取餐的孩子之中，只要1個有真正需求，一切就值得，這個計畫就有存在的價值。」（廣告）

(中國時報)