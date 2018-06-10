凱基證券響應新南向訪泰交流

凱基證券響應新南向訪泰交流

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中國時報
報導鄧盛宇

凱基證券響應政府新南向政策、深耕泰國市場多年，於6月5日至6月7日偕同臺灣集中保管結算所（以下稱「臺灣集保結算所」）前往泰國與當地債券主管機關The Thai Bond Market Association（以下稱TBMA）進行雙向交流。凱基證券由凱基投信董事長丁紹曾率隊參加，丁董事長過去擔任凱基證券亞太區債券業務主管時，曾獲邀至泰國及大陸的債券主管單位演講，對促進我國債券發展經驗的國際交流貢獻良多，此次特別與臺灣集保結算所曹素燕協理一同帶隊進行交流。

此次交流以研討會的方式進行，由凱基證券介紹臺灣證券商資本足率規範及債券業務於資本適足率規範下之風險管理架構，並與TBMA交流臺灣與泰國在債券業務資本計提制度上的異同，期待藉由本次研討會提升臺灣證券商於泰國的能見度。

一向是市場常勝軍的凱基證券債券承銷團隊，於會中分享了臺灣普通公司債、金融債及國際版債券初級承銷法令制度及現行債券承銷實務作業，凱基投信董事長丁紹曾相信凱基證券泰國團隊未來必能複製臺灣經驗，增加爭取新業務發展之機會。

臺灣集保結算所最後並分享臺灣債票券無實體化經驗及清算交割制度，TBMA甚為看重有價證券交割實務與有價證券無實體化，大幅降低交割風險及交易成本之優點。

(中國時報)

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