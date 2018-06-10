麗寶賽車場推出卡丁夏令營

2018年06月10日 04:10 中國時報 報導鄧盛宇

麗寶國際賽車場在2017年7月首度推出結合卡丁車與露營的夏令營，多元化的課程內容廣受好評，今年更與台灣賽車教父陳俊杉與其AAI車隊合作，特別跨海邀請日本卡丁車手坂上真海來台擔任營隊教練。

2018卡丁夏令營即將在8月17、18日重磅登場，6月8日（五）起接受報名，兩天一夜的活動報名費4900元，歡迎三至九年級、身高140公分以上的學生報名參加，體驗最酷炫的暑假營隊！

「Racing is Life」，賽車原來離我們那麼近！在賽道課程之外，特別與「小品雅集」共同規畫鋼筆繪畫汽車之美的課程，此外，也將與郭元益食品聯手推出手作汽車餅乾體驗，還有團康晚會和各項闖關活動。

麗寶國際賽車場

2018卡丁夏令營資訊

活動日期：2018.08.17（五）至2018.08.18（六），兩天一夜

活動地點：麗寶國際賽車場卡丁賽道（台中市后里區月眉東路一段189號）

活動對象：三至九年級，身高140公分以上學生，依年齡分組進行課程

招生人數：100人，男女均可

報名日期：即日起至2018年7月20日止，額滿為止

報名費用：每位學員4900元（包含賽道體及VR館體驗、鋼筆及手作餅乾課程材料、露營帳篷、保險及2次餐點、2次點心等），3人（含以上）即享團報優惠，每位學員報名費為新台幣4600元

報名方式：一律採取網路報名，請至麗寶國際賽車場官網或FB粉絲專頁夏令營活動貼文，下載活動簡章及報名表電子檔

◎夏令營報名網址：www.lihpaoracing.com.tw

◎夏令營洽詢專線：

（04）2558-6086或（02）8792-5578#182 夏令營小組

◎活動相關詳情及報名方式請上「麗寶國際賽車場」官網或FB粉絲團

(中國時報)