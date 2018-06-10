札那巴札爾 打造精品造像

2018年06月10日 04:10 中國時報 報導何志平

商晚期《青銅壽面文觚》，高32.5公分。 圖片提供宏偉藝術

商晚期青銅「亞離」梟卣，高23公分。 圖片提供宏偉藝術

台灣今年的春拍市場整體行情穩中有增，最後一場拍賣會應該是由原門得揚拍賣總經理吳承晏新創辦的宏偉藝術在7/1日的首拍來完美落鎚。這場蒐羅數百件臻品，精品紛呈的盛會中，佛教文物專場仍是重要亮點，罕見又具代表性的精緻造像，來源有緒且風格獨具。

文藝復興時期米開朗基羅創造了經典，影響歐洲後世幾百年的歷史。擁有「東方米開朗基羅」之稱的札那巴札爾，在康熙王朝中有著改變歷史的地位，更重要的是他一手打造的造像精品在當時代是獨樹一幟的藝術風格，走到二十一世紀的今天，成為無可取代的不朽典範，在瞬息萬變的藝術市場中掀起一波波熱潮與追尋。

舊金山亞洲藝術博物館1995年曾舉辦『蒙古：成吉思汗的遺產』展，商借許多烏蘭巴托博物館的金銅佛造像。自此伊始，來自神秘的外蒙古造像走入世人眼簾。2000年以降，札那巴札爾風格造像以其鮮明的藝術風格，幾近完美的鎏金打磨，日益受到矚目，每每現身拍賣市場皆能創出新高。2005年紐約蘇富比一尊《彌勒菩薩立像》以近30萬美金拍出；2014年巴黎蘇富比以345萬歐元高價拍出17世紀《綠度母坐像》；門德揚拍賣在2015年亦以近5000萬台幣拍出堪稱孤品的《財寶天王像》；2016年中國嘉德推出的哲布尊丹巴像，更以超過7000萬人民幣的高價再創札派造像的市場新高。再再說明市場對於札派造像的追捧與喜愛。

札那巴札爾是蒙古

最偉大的雕塑家

走訪宏偉藝術春拍預展時，有件由Rossi&Rossi舊藏，曾現身於2004年紐約亞洲藝術週的珍稀佛像，吸足眾人眼球。此尊《無量壽佛》一面四臂，懷抱明妃呈金剛跏趺坐，兩者的結合，象徵佛陀本懷，悲智雙運。上二臂分持金剛杵、項鍊，下二臂則在明妃身前結禪定印，執長壽寶瓶。明妃同擁四臂，分別持金剛鉞、嘎巴拉碗、金剛杵、項鍊，手腳交纏於主尊背後，充分展現肢體延伸的健美與力道。

該尊佛像在身形、裝飾方面，除了與覺囊派尊奉的《時輪金剛續》繪畫度量標準若合符節外，身上也不乏有中原、西藏造像的特色，乃至於蒙古族自身創造的風格。青春稚氣的面容呈圓卵形、肩寬腰細、飽滿但起伏不明顯的肌肉線條，承襲了尼泊爾造像的藝術風格；薄衣貼體，曲線畢露，乃係遠紹自古印度薩爾納特式的裝飾風格；衣褶起伏表現寫實，刻花簡單，反映了在中原影響下仍保有蒙古自身的特色。釧飾、寶珠粒粒分明，立體突出，不像同時期尼泊爾、西藏造像習用寶石鑲嵌；下承卵形台座，通體由雲朵狀仰蓮構成，蓮瓣層疊起伏，瓣尖微捲，上有陰刻縱線細密排列，上承座緣周匝橫列的摩尼寶珠，取象花蕊自蓮瓣萌生，也可說是札那巴扎爾造像的一大特點。

罕見的雙身四臂

無量壽佛坐像

此外，近期市場表現亮眼的高古青銅，在宏偉藝術的首拍預展也有吸睛之作，其中以來自日本私人藏家舊藏的「青銅獸面紋觚」最引人注目。觚為商代最具代表性的禮器之一，以喇叭口、束腰著稱，出現在商代早期，後來逐漸形成與爵搭配的禮儀制度，在殷墟時期，觚乃是商代貴族最重視的酒器，工藝、裝飾均臻巔峰。

商代晚期的觚，外型乍看下的不對稱，在動態中自見靜謐的平衡，實乃商人審美的巔峰。該風格的青銅作品，一直以來都受到全球公私收藏機構的認可與喜愛。臺北門得揚在2017年曾以391萬台幣拍出《亞 父己觚》，與本觚相比，兩者的裝飾風格近似，應為同時期所作。然而本觚在器形線條曲線方面，更加細膩流暢，扉棱也顯得含蓄，體現不同的精神取向，反映商代鼎盛期的風情萬種。

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(中國時報)