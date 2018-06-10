學測命題趨勢 走向素養導向

2018年06月10日 04:10 中國時報 報導周長泰

大學學測試題有逐步走向「素養導向」的命題趨勢，從107年的學測試題來看，自然科有文言文入題，國文科也出現桌遊相關的題目，整份國文科考卷字數超過了11,000字，各科題目出現不少長文敘述題，取向活潑且跨領域、跨古今、跨文白，正是「素養導向」的精神。升學專家李旭文老師表示，「素養導向」的命題有3大重點：情境化、整合運用能力、跨領域和跨學科，同學以後準備學測，根據大考中心劉孟奇主任的說法，要往「加強閱讀理解能力」、「大量閱讀不同類型文章」、「廣泛接觸生活中多元領域及議題」3大方向努力。

升學專家李旭文老師說，面對素養導向的試題，「加強閱讀理解能力」是很重要的。素養導向試題，題目的訊息量增加，字數很多，題目內容跨科目跨領域，同學們要有融會貫通的本事，培養加強擷取訊息、統整解釋和反思評價的能力。

加強閱讀理解能力

正因為素養導向的題目面向廣，有多年升學輔導經驗的李旭文老師表示，「大量閱讀不同類型文章」將是同學努力的方向。不論是應用文、抒情文、記敘文、說明…等等，各類文題都要廣泛閱讀。除了文字之外，各類圖表的判讀能力也很重要，看到文附表格、繪圖、地圖等圖表資訊，要能了解這些圖表。李老師提醒同學，「廣泛接觸生活中多元領域及議題」也是很重要的。李旭文老師表示，學測題目的取材，將是跨科目、跨章節、領域的，像是人權議題、性別平等、環境、海洋、法治、科技、資訊等多元議題及素材的獲取，將擴展同學的視野與想法，都要多了解，與生活息息相關的投票、選舉、人口統計、公共政策、廣告文宣、金融經濟等，也要多加留意。

留意時事社會議題

未來學測考題走向是考「核心素養」，新一代的學生面對大考，就不能只靠舊方法，而要有新思維。新型考題與情境及時事結合，跨科目及領域，希望測出考生適應現在生活和未來挑戰，應具備的知識能力和態度，並學習可在生活中實踐的知識，不以學科知識為學習的唯一範疇，這也是世界各國近20年來的命題趨勢，同學們準備學測，應多注意這個方向。

(中國時報)