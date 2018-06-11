川普放話 1分鐘就知道結果

2018年06月11日 04:10 中國時報 孫昌國 、 陳文和 ／新加坡、台北連線報導 ／新加坡、台北連線報導

川金會明日登場，金正恩(左)先抵達新加坡，與星國總理李顯龍會談。（法新社）

全球矚目的「川金會」明天（12日）將在新加坡登場。北韓領導人金正恩及美國總統川普昨天（10日）已先後抵達新加坡。川普形容這次峰會是一項「和平任務」，他相信金正恩「想為人民做偉大的事情」，而機會只有這麼一次。他還說，「開場1分鐘內」，就能洞悉金正恩是否真想放棄核武，若感覺不對，他不想浪費彼此的時間。

洞悉金棄核真假 不想浪費時間

川普9日提前離開加拿大魁北克七大工業國（G7）峰會，轉往新加坡準備參加川金會。行前他表示，與金正恩會面是進入「未知的領域」，他說：「我們抱持真正積極的精神，進入這個無例可循、不曾受過考驗的未知領域。審視歷史，極少人擁有像金正恩這樣的機會，他真的可以讓北韓成為一個卓越的國家。這是他僅此一次的機會，而我認為，結果將會非常好。」

川普還說，川金會開始後1分鐘內，他就能知道金正恩究竟是否認真面對棄核問題。至於如何辦到？川普說：「憑我的體會與感知能力，我正是這麼做的。有人5秒內能確認是否喜歡初識者，這是同一個道理。我思路敏捷，能預知即將發生的好事。如果我認為好事不會發生，我將不會浪費我與對方的時間。」

川普還稱，雖然金正恩「是個性不明的領導人」、行事難以預料，但「我有明確的目標」，同時也會隨時「靈機一動」、「臨機應變」。

金想做偉大的事 機會只有一次

川普結束記者會後搭乘「空軍一號」專機飛往新加坡。他在赴星途中還不忘透過推特推文：「我正前往新加坡，我們有機會在那裡為北韓與全世界達成真正美好的結果。12日肯定將是令人興奮的一天，我知道金正恩將努力成就過去罕有人能做到的事，為他的國家開創和平與繁榮。我期待與他會談，且覺得我們不致徒然虛擲這僅此一次的機會。」

川普到達新加坡前，金正恩已先一步於10日下午抵達新加坡。新加坡已在兩個特別活動區進行非常嚴密的安全警戒。兩位領導人下榻的飯店都架起路障，對前來的人員和車輛進行嚴格的安檢，確保他們在新加坡的安全。而在川金會舉行的地點聖淘沙海岸外，還部署了船艦來回巡邏，確保安檢滴水不漏。

對於川金會，各方多表祝福。「上海合作組織」成員國領導人10日在大陸青島舉行元首理事會會議，發表《上海合作組織成員國元首理事會青島宣言》。成員國支持兩韓、美朝對話接觸，呼籲所有相關方積極促進對話進程。

(中國時報)