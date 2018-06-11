台南市長選情民調 黃偉哲完勝

2018年06月11日 04:10 中國時報 洪榮志 、 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

台南市長選舉，民進黨、國民黨分別提名黃偉哲、高思博，另有深綠許忠信、泛藍陳子敬以無黨籍身分表態參選。根據旺旺中時媒體集團最新民調，如果明天就投票，無論是4人競逐、藍綠對決，甚至是分裂的綠營對戰整合成功的藍營，黃偉哲皆以逾4成支持度遙遙領先，完勝其他3人，凸顯台南綠大於藍的基本盤，仍難以撼動。

4人競逐 黃支持度逾4成

儘管黃偉哲民調大幅領先，他卻不敢掉以輕心，依舊勤走基層拜票。民調居次的高思博，則鎖定對手弱點猛烈攻擊，希望拉近雙方差距。至於陳子敬、許忠信2人，也都積極除拓展票源中。

民調顯示，如果明天就是投票日，兩黨皆陷分裂局面，「4腳督」會支持誰做市長？黃偉哲拿下40.3％支持度，高思博17.3％，陳子敬6.5％，許忠信5.9％。黃偉哲大贏，而外界質疑黃得藍營暗助，從民調數字即不攻自破。

綠大於藍 基本盤難以撼動

若黃偉哲、高思博、許忠信3人參選，46.8％支持黃偉哲，高思博20.6％，許忠信9.1％。可見綠營分裂，並未讓團結的藍營，坐收漁利。

而若是黃偉哲與高思博一對一對決，黃偉哲拿到51.4％支持度，遠遠超過高思博的26.2％。

在泛綠陣營，被問到會支持誰做市長？支持黃偉哲有57.9％，支持許忠信15.0％。足見前總統陳水扁的影響力有限。

在泛藍陣營會支持誰做市長？支持高思博有40.1％，支持陳子敬23.0％。

若明天就是議員投票日，會支持那一個政黨推出的議員候選人？民進黨獲得36.7％的支持度，國民黨21.1％，時代力量1.8％，親民黨0.4％，台聯0.7％，其他政黨（新黨／基進黨）0.3％，無黨籍5.9％，看候選人而定、尚未決定10.3％，不投票0.3％，未表態22.5％。

針對民調結果，黃偉哲表示，愈到後段藍綠民調數字會愈接近，因此勤跑基層，訴諸選民支持才是最直接的方式。高思博認為，只要是民調都會參考；據其內部民調顯示，黃偉哲受弊案影響，雙方差距不到一成；他被提名才17天，努力的空間還很大。陳子敬則評估到投票日還有半年，不夠的地方會繼續努力；許忠信則對民調結果不願表示意見。

(中國時報)