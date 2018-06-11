新聞透視－整合失利 藍綠府城都缺共主

2018年06月11日 04:10 中國時報 洪榮志

泛藍陣營在台南市長選戰中面臨分裂局面，獲國民黨提名的高思博喊出「思博不賴」強力出擊。（本報資料照片）

以無黨籍身分參選台南市長的許忠信，日前發表首波競選文宣「台灣阿信自傳繪本」，將以拚搏改變一生的精神，帶領台南人突破經濟困境。（本報資料照片）

2018年台南市長選舉，綠大於藍的基本盤仍難以鬆動。但無論藍綠對決或大綠、小綠、正藍、泛藍打成一片，可確定的是，國、民兩黨的市長提名人，都欠缺整合的氣度與能力，導致藍綠陣營均找不到共主。此舉更凸顯後賴清德時代，台南政壇已無「大一統」的強人局面。

綠力捧黃 已缺賴的氣勢

賴清德主政台南期間，不僅締造個人政治生涯的高峰，也打下綠營在府城的鐵桶江山。儘管政治強人如今已北上擔任閣揆，但因在地影響力仍在，讓有意接棒的綠營人士都不得不奉賴為尊，喪失成為新共主的資格。

尤其，下屆市長選舉，賴清德所屬的新潮流系力挺黃偉哲，卻在黨內受到正國會陳亭妃的挑戰，迄今初選裂痕仍無法撫平，加上前台聯立委許忠信瓜分深綠票源，即使日後黃順利當選，也缺乏賴的強人氣勢，執政難度想必將增加不少。

至於在國民黨方面，問題更嚴重。在台南市已經失去政權長達25年的國民黨，除了縣市合併前的兩縣市僅小輸對手2、3％之外，合併後連續兩度提名競選台南市長，都因差距過大被視為「志在參加」。

如今，就算民進黨中央政績不佳，加上地方綠營分裂的天賜良機，在政治版圖綠大於藍，及泛藍整合不力的情況下，國民黨面對台南市的執政權，依舊只能遠觀興嘆。

藍缺戰將 淪「志在參加」

國民黨在台南至少連續3屆縣市長找不到戰將上陣，諷刺的是，黨中央始終不當一回事。也因此，每次市長選舉總是倉卒點將出征，難怪會屢戰屢敗、一敗塗地。

此次市長選舉，國民黨雖根據民調提名高思博，但與陳子敬的整合並不順利，選情難以樂觀。特別是在民進黨長期執政下，藍軍若缺乏共主，想逆轉勝，難如登天。國民黨再不痛定思痛培養能接地氣成為泛藍共主的戰將，不但無法增加支持者，以扭轉局勢，市長選舉無人應戰的窘況，恐每隔4年就將上演一次。

(中國時報)