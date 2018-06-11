民調一面倒 藍打團結牌 也贏不了綠互打

2018年06月11日 04:10 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

台南市長寶座爭霸戰，兩黨皆面臨分裂隱憂！民進黨初選裂痕未能弭平，反而愈來愈深，外部又有以無黨籍參選的深綠許忠信瓜分票源；國民黨的高思博也同樣有整合難題，具泛藍色彩的無黨籍陳子敬拒絕與高進行2次民調，還表示絕不接受勸退，成為藍營燙手山芋。

民進黨在台南市長黨內初選時，「黨內互打」到幾近六親不認，結果雖早在3月8日出爐，黃偉哲以41.58％的支持度，大贏主要對手陳亭妃的28.17％，獲得提名，但黨內裂痕並未因初選結束而弭平，反而從明爭轉為暗鬥。

立委王定宇就曾在上廣播節目「私聊」時，爆料綠營在台南沒團結，並直指陳亭妃「下面的人真的是在弄」，甚至還跑去許忠信或陳子敬的場子。儘管陳亭妃隨即在臉書回酸，「同志，香蕉皮不要亂丟喔！」嚴正否認私下搞小動作，但也凸顯初選心結仍未化解。

不僅如此，前台聯立委許忠信宣布參選，更加遽深綠選票的流失，讓黃偉哲腹背受敵。許雖知名度不高且起步較晚，但有前總統陳水扁支持，對台南挺扁的深綠選民，有一定吸引力，初估可挖走黃5至10萬票，對黃的選情勢將產生不利影響。

至於國民黨方面，雖已提名高思博，但同屬泛藍陣營的前台南市警察局長陳子敬，不僅對整合方式與高毫無共識，更拒絕接受勸退，也讓藍營陷入分票危機。

目前高思博、陳子敬的選戰策略，是兄弟登山、各自努力。高採議題取向，隨時對主要對手黃偉哲出招，藉由見縫插針提高知名度，並號召藍營與反黃的選民歸隊。陳則逐步在全市布局競選辦公室，主打一步一腳印深耕基層。

不過，從目前的民調來看，即使泛藍陣營成功整合，也贏不了分裂的綠營，何況是整合失利的藍營，根本無法與黃偉哲一戰。尤其，陳子敬對高思博的分票能力，並不亞於許忠信對黃偉哲；對目前暫居劣勢的高思博而言，殺傷力更大。

也因此，一旦國民黨被迫放手讓高、陳2人同台角逐、分裂票源，民進黨只需坐山觀虎鬥，即可輕鬆蟬聯執政。

(中國時報)