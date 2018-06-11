台南影響力、滿意度 賴勝蔡

總統、賴揆施政滿意度與黃、高支持度比較

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中國時報
／台南報導

民進黨二度取得政權，但總統蔡英文上任2年多卻民怨飆漲，根據旺旺中時媒體集團最新民調顯示，台南市民對蔡英文施政滿意度僅29.8％，不滿意度高達55.2％；但對行政院長賴清德的滿意度卻有51％，不滿意度35.8％，顯示賴雖已北上任職，在台南市的影響力仍不容小覷。

台南市民不僅藍綠壁壘分明，也愛恨分明。台南市民對蔡英文的整體施政滿意度雖不高，但政黨傾向屬泛綠的市民，對她的滿意度卻仍高達56.9％，不滿意度30.1％；至於政黨傾向屬泛藍的市民，對蔡的滿意度僅7.6％，不滿意度卻高達87.3％。

反觀行政院長賴清德的施政滿意度，不僅高於蔡英文，政黨傾向屬泛綠的台南市民，對賴的滿意度更高達79.9％，不滿意度僅14.4％；政黨傾向屬泛藍的市民，對賴的滿意度也有26.7％，不滿意度69.9％。不過，2人的不滿意度，都比台北、高雄低。

從民調數據來看，政黨二度輪替後，賴清德憑藉「台南經驗」，風光北上擔任「救火隊」，接替林全擔任行政院長，希望力挽蔡施政不利的困境。

賴清德在台南執政7年，除了2015年因爆發登革熱疫情，確診病例超過4萬例、死亡人數218人，導致支持度一度下滑外，在號稱「民主聖地」的台南，幾乎締造史無前例的紀錄，也被綠營視為下屆總統的熱門人選。

儘管他的中央執政經歷只有半年，也無法維持過去在台南一樣的高人氣，但市民對他在中央的執政表現，還是給予正面的肯定，讓他的施政滿意度並未隨蔡英文大幅滑落，有效發揮煞車的效果。

鑑於目前賴清德的行政團隊，仍多沿用林全時代的舊人，待下屆台南市長選舉結束後，應有更多賴原有的南市府團隊班底北上接任中央要職，屆時將更能大展身手，發揮所長。

(中國時報)

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