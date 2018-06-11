藍綠陷意識框架 端不出市政牛肉

2018年06月11日 04:10 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

挾高人氣北上擔任行政院長的前台南市長賴清德，對年底台南選局仍具影響力，民進黨、國民黨2陣營參選人喊出的「尊賴」、「反賴」口號壁壘分明，黃偉哲初選強打「信賴選哲」、高思博則喊出「思博不賴」，藍、綠競選看板標語兩極化，除了撕裂選民，並未看見市政藍圖，外界質疑是一場沒有願景的市長選戰。

賴清德2010年以一句「看見未來」的競選標語，令選民耳目一新，以21萬票擊敗國民黨市長候選人郭添財；2014年再以「大步向前」大贏國民黨候選人黃秀霜44萬餘票，台南頓時成為綠營鐵板票倉。黃偉哲在初選時採「尊賴」策略，看板高掛「信賴選哲」，一舉奏效。

在台南市的綠營支持者眼中，如同神主牌的賴清德，相對是藍營的眼中釘，高思博看板打出「思博不賴」，即在國民黨初選脫穎而出。

不過，喊爽的政治口號只是一時，選民要看的是參選人的政策牛肉。距市長選舉投票日只剩不到半年，選民未見參選人清楚擘畫台南市政方向，只見黃偉哲與高思博2人針對黃偉哲前幕僚陷入弊案議題，一守一攻，未多著墨在市政願景上，讓選戰流於藍綠意識型態對壘。

黃偉哲10日表示，對市政藍圖已有規畫，他找來一群成功大學、台南大學的在地學者與實務界人士加入市政顧問團隊，未來會把媒體上的宣傳訴求，整理成具體政見發表，包括關於勞檢、年輕人創業學貸、農產品行銷等議題，下一步的競選口號將改為「作的更好、過的更好」。

高思博昨也表達自己的市政願景，並強調平衡台南曾文溪南北地域的發展差異，將以台鐵捷運化打造大台南1小時生活圈，提高農民經濟、結合府城古蹟打造大航海時代主題樂園發展觀光。

(中國時報)