藍綠陷意識框架 端不出市政牛肉

友善列印
中國時報
／台南報導

挾高人氣北上擔任行政院長的前台南市長賴清德，對年底台南選局仍具影響力，民進黨、國民黨2陣營參選人喊出的「尊賴」、「反賴」口號壁壘分明，黃偉哲初選強打「信賴選哲」、高思博則喊出「思博不賴」，藍、綠競選看板標語兩極化，除了撕裂選民，並未看見市政藍圖，外界質疑是一場沒有願景的市長選戰。

賴清德2010年以一句「看見未來」的競選標語，令選民耳目一新，以21萬票擊敗國民黨市長候選人郭添財；2014年再以「大步向前」大贏國民黨候選人黃秀霜44萬餘票，台南頓時成為綠營鐵板票倉。黃偉哲在初選時採「尊賴」策略，看板高掛「信賴選哲」，一舉奏效。

在台南市的綠營支持者眼中，如同神主牌的賴清德，相對是藍營的眼中釘，高思博看板打出「思博不賴」，即在國民黨初選脫穎而出。

不過，喊爽的政治口號只是一時，選民要看的是參選人的政策牛肉。距市長選舉投票日只剩不到半年，選民未見參選人清楚擘畫台南市政方向，只見黃偉哲與高思博2人針對黃偉哲前幕僚陷入弊案議題，一守一攻，未多著墨在市政願景上，讓選戰流於藍綠意識型態對壘。

黃偉哲10日表示，對市政藍圖已有規畫，他找來一群成功大學、台南大學的在地學者與實務界人士加入市政顧問團隊，未來會把媒體上的宣傳訴求，整理成具體政見發表，包括關於勞檢、年輕人創業學貸、農產品行銷等議題，下一步的競選口號將改為「作的更好、過的更好」。

高思博昨也表達自己的市政願景，並強調平衡台南曾文溪南北地域的發展差異，將以台鐵捷運化打造大台南1小時生活圈，提高農民經濟、結合府城古蹟打造大航海時代主題樂園發展觀光。

(中國時報)

台南影響力、滿意度 賴勝蔡 高打弊案缺力道 黃誓言凝聚泛綠

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。