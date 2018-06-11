川金會4情境 最怕「撕破臉」

2018年06月11日 04:10 中國時報 蔡鵑如 、 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普（右2）10日搭乘空軍一號專機抵達新加坡巴耶利峇空軍基地，獲星國外交部長維文（右3）到場迎接。（法新社）

川金即將相會，兩人見面會碰出什麼火花，全球密切關注。美國新聞網站Vox訪問多位專家，分析川金會可能出現的4種情境，認為川金達成基礎性協議，並就細節持續進行談判，是最可能發生的結果。而最不為世人樂見的，則是完全沒有達成任何協議，因為不但浪費透過外交手段解決朝核僵局的契機，更恐將導致川金重回威脅開戰互相叫罵的舊路。

一：達成基礎性架構協議

這是川金首度會面最可能的結果。美國華府智庫史汀生中心的朝鮮半島問題專家湯恩女士指出，可期待的是，「一項由雙方商定、針對流程如何進行所擬定的概要輪廓，務實的時間安排，以及雙方分別認定，有哪些要素絕對必須納入協議的原則，」她說，然後就把之後的事交待給談判人員，以商定（協議的）細節。」

在實務上，這只是協議的開端，川普和金正恩可望為往後的談判，擘劃出路線圖，同時還會發表充斥外交語言的文件。

二：協議但不包括無核化

川金做出重大的戲劇性讓步而達成協議，但北韓沒有鬆口無核化，這發生的機會非常小。曾在美國國務院任職，專門處理北韓事務的大場敏太郎表示，只要美國提供非常特別的回報，平壤就有機會同意大幅限核，方式包括可能同意凍結或裁減核武，或者可能同意國際武檢單位固定執行檢查。當然美國必須提出夠誠意的回報，大場認為，財政援助、安全保障、或者關係正常化等組合包。

三：最終未能獲致協議

這可能是最可怕的結果，不但徒然浪費掉循外交途徑解決的機會，還可能迫使美朝雙方再度相互叫陣、威脅開戰。川金2007年耗費極多時間，互相嗆聲要攻擊對方。而當前的外交策略旨在釐清，對話談判是否能夠解決這場北韓核武軍備引發的對峙僵局。假若川金峰會最終以失敗收場，或川金任何一人對外交折衝的過程喪失耐性，雙方可能回歸過去彼此威脅恫嚇的局面。

麻省理工學院的核專家納蘭指出，如果川普在川金會時拂袖而去，美朝開戰的可能性會略微升高。川普先前已經一度取消川金峰會，且不斷持續放話說，如果證明這場美朝領導人會談沒有成果，他將恭敬地抽身離去。

納蘭也表示：「但若是金正恩向川普擺譜，或者是雙方互動極差，將助長美國政府鷹派人士的氣勢，他們會說『我早就跟你說過會這樣』。那麼一切都將徒勞無功。」

四：北韓同意無核化

專家認為，金正恩決定完全廢核的機率基本上是零。納蘭說：「繼續做夢吧，這不會發生的。」納蘭表示，北韓甚至連核計畫的某部分都不讓美國一窺究竟，更遑論會整個放棄他們的核武軍備。美國國防部也同意這樣的看法。

(中國時報)