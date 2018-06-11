3架飛機瞞天過海 金正恩神祕抵星

2018年06月11日 04:10 中國時報 孫昌國 ／新加坡報導 ／新加坡報導

新加坡10日迎來川金會的2位主角：美國總統川普和北韓領袖金正恩，為6月12日金川峰會正式揭開序幕！金正恩的到達更是充滿懸念，直到他搭乘的中國國際航空公司客機降落在樟宜機場，才解開了謎底。金正恩昨日已和新加坡總理李顯龍會談，並當面向新加坡和李顯龍致謝。川普則預定在今日上午和李顯龍碰面。據悉，新加坡已為兩位領導人安排了行程，不排除他們在明天的峰會舉行前提前見面。

金正恩到達的方式充滿戲劇性。昨日上午，他搭乘據信是向大陸借來的波音747從平壤出發，幾乎同時，一架和金正恩專機「蒼鷹1號」同型的高麗航空班機也起飛，在進入大陸領空後直接向南飛。另外，金正恩專用運輸機也在上午出發，三架飛機的目的地都是新加坡。一名在國際中心的日本記者開玩笑表示，金正恩如此神祕，絕對是怕被擊落，才做出這樣的安排。

一般相信，大陸派中國國際航空客機搭載金正恩前來新加坡，一方面顯示習近平和金正恩兩次會面的成果，更是要向外界顯示，任何關係朝鮮半島局勢的發展，北京絕對不會缺席。

如果就媒體效應來看，金正恩在第一局略勝一籌。原因在於他的到來充滿了神祕感，且時間正值白天。金正恩的專機於下午2點30分降落，其車隊從樟宜機場出來一路就被媒體轉播。他的座車前挂著北韓的國旗，由新加坡警方開道，並由北韓媒體人員在車隊中拍攝，當車隊抵達飯店附近後，路旁聚集了看熱鬧的人群。而金正恩直到進入下榻的瑞吉飯店內，都沒有被媒體拍攝到。相比之下，川普到來幾乎完全沒有懸念，他乘坐空中一號在昨晚8點20分抵達新加坡，外長維文在機場迎接，川普下機後與星方人士簡短交談，對記者提問川金會的展望，他回答：「（會）很好。」隨後其車隊因為在黑夜行進，並不醒目。

金正恩昨日傍晚和新加坡總理李顯龍見面，當面向新加坡和李顯龍致謝。他表示：「整個世界都聚焦這次朝美峰會，謝謝你們的真誠努力，我們得以完成這歷史性峰會的準備。」會面過程還在李顯龍的臉書直播，金正恩在鏡頭前顯得相當自信，充滿笑容，還向李顯龍介紹了代表團成員。

川金兩人為新加坡創下了許多歷史紀錄。新加坡最繁華的購物中心烏節路一帶1天之內為了2位領導人，破例兩次封鎖周邊交通。數以千計新加坡人和來自世界各地的新聞媒體聚集在兩位領導人下榻的飯店外等待，就是想一睹金正恩和川普的廬山真面目。一名新加坡人表示，天氣好熱，看到那麼多人和警力，心理有點興奮，也為新加坡能夠有序安排這項劃時代峰會感到驕傲。

(中國時報)