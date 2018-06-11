火箭人VS.老番癲 好戲在後頭

2018年06月11日 04:10 中國時報 孫昌國

「你好我是火箭人！」、「你好我是老番癲！」然後川普和金正恩兩人的見面在60秒內就結束？

想到上面的會面談話就忍不住想笑！為什麼川金峰會不會在60秒內結束呢？因為他們見面可能會像文在寅和金正恩首次歷史性會面一樣，充滿了善意。金正恩會堆滿微笑，然後說：「您好，總統先生！很高興見到您。」接著川普也會展現善意，或許會說出，「很榮幸終於和你碰面了，金委員長！」兩人在世界媒體的見證下，可能會眉開眼笑握手長達30秒。

另外，考慮到新加坡花了大筆時間和金錢（台幣4億5000萬元）籌備這場峰會，川普剛剛和6大工業國鬧彆扭，如果和金正恩話不投機半句多，就此打道回府，不但得到諾貝爾和平獎的希望落空，更會被民主黨罵的臭頭，這可不是一般的政治風險。

不過，川普說的在60秒之內就可以知道金正恩是否有誠意，倒是有所本的。川普閱人無數，按理來說在見面的一瞬間就可以感到他面對的金正恩是否可以打交道。

至於金正恩，從他會見文在寅第一分鐘就緊握著對方的手，然後神來一筆的帶著文在寅完成心願，並且在最近幾個月扭轉了南韓民眾對他的印象來看，他的微笑魅力攻勢還將在獅城上演。

川普和金正恩的會面不但不會60秒結束，最後可能還會談及川普訪問平壤和金正恩出訪華盛頓呢！政治大戲將在新加坡隆重上演。放輕鬆，好戲在後頭。

(中國時報)