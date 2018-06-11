習近平、文在寅 川金會幕後推手

2018年06月11日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

金正恩（新華社）

文在寅（法新社）

習近平（美聯社）

經過數月的外交角力，川金會12日將登場。北韓領導人金正恩、美國總統川普雖是本次峰會的主角，不過南韓總統文在寅往來穿梭，而大陸國家主席習近平幕後下指導棋，也是這場政治大秀不可或缺的重要角色。

金正恩：木偶大師

金正恩希望達成父親和祖父都沒有的成就─與美國總統會晤。在他眼中，這將鞏固其統治的合法性，而北韓急需發展經濟也同樣重要。為達目標，他戲劇性地從孤立的獨裁狂人，變成躋身國際舞台的政治家。

去年美朝隔空互嗆與北韓不斷試射飛彈與核試之後，金正恩在2018年的新年談話，打開了南北韓對話的大門。兩韓關係快速回暖，「文金會」召開後，南北韓關係更創下高峰。

從頭到尾，金正恩掌控全局。派代表團參加南韓平昌冬奧，改善了北韓的國際形象。與文在寅於兩韓邊界會面時，牽著他的手跨入北韓，亦令世人印象深刻。

可是北韓痛批美國副總統彭斯「愚蠢」觸怒了川普，川普突然宣布取消「川金會」，金正恩立刻寫給川普一封親筆信示好，又讓「川金會」復活。

年輕的金正恩憑借北韓擁有空前的核武實力，碰巧遇上一位反傳統的美國總統，於是成功將美國拉上談判桌。

金正恩從挑釁到尋求和平的轉變，很多觀察家質疑金是按照北韓一貫的劇本，在挑釁與交往（engagement）之間搖擺，隨時會擺回挑釁的一邊。

川普：終極協議促成者

川普自詡為唯一一個可以在北韓核武問題上取得進展的人，並宣稱更世界和平在望。川普說，他採取的「最大施壓」策略，使他達成空前絕後的突破。

川普一直奉行其著作《交易的藝術》的談判策略。他曾說，如果川金會雙方不對盤，他會馬上走人。果真如此。川金會召開前三周，川普稱北韓的「公開敵意」令他不得不取消會面。然後川普可以將北韓力勸復談，說成是自己的勝利。

川金會還未舉行，川普已可以向美國選民炫耀：美國接回了3個被北韓囚禁的美國人，和看到北韓炸毀其核試場的坑道。

文在寅：施展魅力攻勢

現年65歲的文在寅，希望達成南北韓統一，成為自己的政治遺產，競選時他承諾過會帶領南韓朝這個方向努力。因此，他非常堅定要在北韓問題扮演協調者的角色。

早於2007年，他就以時任總統盧武鉉幕僚的身份，參與過上一輪南北韓領袖峰會。這位外交特使周旋在華府與平壤之間，使遇到阻礙，也不放棄，甚至不惜奉承討好，他是第一個提出川普可獲提名諾貝爾和平獎的政治人物。

從文金第一次會面起，文在寅一直保持樂觀的態度。然後為了達成南北韓統一的最終目標，「川金會」必須舉行。

習近平：幕後要角

大陸國家主席習近平在這場政治棋局中最諱莫高深。大陸是北韓唯一的盟友。金正恩今年首次走出孤立的國際形象，就是密訪北京，之後不到兩個月，又在大連二度會面。外界揣測，這次會面可能是北韓對美國態度轉趨強硬的原因。

美國智庫史汀生中心中國問題研究員孫韻認為，北京樂見美朝峰會緩解緊張局勢，但北京並不希望自己被邊緣化。北京分別與華盛頓以及平壤，維持著複雜的關係，習的葫蘆裡到底賣什麼藥不清楚。不過明眼人都知道北韓之所以會開啟對話之門，是因為北京加入了經濟制裁施壓北韓的行列。

(中國時報)