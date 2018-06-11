我向美軍購 精準炮彈列首選

2018年06月11日 04:10 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

外傳美方對台軍售考慮改採逐案審查，捨棄過去10年的包裹式做法。據了解，這是蔡政府上任後，主動與美方溝通，將軍售改成逐案審查以利戰備，為此，軍方還縮短軍購流程配合。在灘岸決勝的構想下，我最想要的軍售項目是精準炮彈，年底前亦可望對美提出戰車項目，至於先進的F-35戰機，並非首要優先項目。

F-35戰機已非第一選擇

為配合軍售及國防自主，國軍已將軍購建案作業流程改成兩階段，第一階段由參謀本部確認作戰需求，落實由上而下的建軍指導，緊密結合整體防衛構想，支持聯戰任務所需。

換言之，在軍方調整戰略後，以往由軍種先提出軍購建案需求的做法，現全改為參謀本部由上而下指導，軍購權握在參謀本部手上，而非軍種。

由於國軍1年只有110億美元預算，其中近一半是人員維持費，參謀本部在有限預算資源下，認為台美軍售的優先採購項目並不是F-35，而是可以精準打擊灘岸目標的炮彈；國防部長嚴德發為陸軍出身，他認為我們仍需要戰車，數量不必多，對陸軍而言，戰車是戰力象徵，有助士氣，所以還是得買。

軍購建案的第二階段進入籌獲方式規畫，藉由完整之自製能量評估、系統分析、整後支援與產業經濟效益分析，完成整體獲得規畫書，提供武器籌獲選項與最佳方案建議，並檢討國防財力，合理配賦預算，遂行建軍備戰任務。

軍購權由參謀本部主導

國軍本來軍購作業有4道程序，先由軍種提出作戰需求，並完成作需文件、系分報告、投綱計畫等，然後送國防部審核。現則改為由參謀本部先決定需要的武器，再由軍種依作戰需求擬定所需武器、完成整體獲得規畫書。

回顧台美軍售，最早是1年1次軍售會議，每年批一次，扁政府時代改成包裹作業。

至於台美軍售流程，根據去年出版的國防報告書，在美方部分的流程是審查、回復報價資料、知會國會程序、國防安全合作局網站公告、回復發價書；台灣的流程是依作戰需求擬定所需武器、送交報價需求信函、完成整體獲得規畫書、送交發價書需求信函、簽署發價書。

(中國時報)