AIT新館明落成 台美關係新篇章

2018年06月11日 04:10 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

美國在台協會（AIT）內湖新館明日舉辦落成典禮，回顧美國駐台機構的變遷，從美國大使館北門舊址、信義路三段上的AIT，再到AIT內湖新館，代表著台美關係的演進，雙邊實質關係較有邦交時更緊密。

1949年國民政府遷台，美國翌年派出臨時代辦藍欽（Karl L. Rankin），至1953年才任命藍欽為大使；1954年美大使館落腳北門附近中正路與中華路口，當時地址為中正路1842號（今為中華路一段2號）。

在那個風雨飄搖的年代，台灣極需仰賴美援，美國大使館幾可說是台灣生存的希望，但台美間偶發的摩擦事件，往往使得大使館成為被抗議標的。

「我的第一次外交經驗，就是大學時代表學校，到美國大使館抗議！」前駐美代表沈呂巡回憶，70年代中華民國與日本之間因釣魚台產生紛爭，美國立場親日，引起社會各界憤慨，在政府許可之下，民眾組織發動抗議。「我進去大使館後，美國只派參事出來打發我們，我偏不走，要求大使一定要出面。」隨著美國與中華民國斷交，美國大使館於1979年關門，取而代之的就是AIT。

早期AIT各單位散落在北市各地，像新聞處原位於南海路二二八國家紀念館現址。沈呂巡解釋，這是因美國不承認中華民國政府，不希望AIT被視為官方性質大使館，因此削弱其功能，而我方也只能被動成立北美事務協調會作為窗口。

沈呂巡笑說，在那個年代，AIT的人是不會跟政府官員打交道，AIT首任處長葛樂士什麼事情都得找上北美事務協調會主委蔡維屏，有一天蔡維屏半開玩笑問葛樂士：「如果哪一天AIT失火了，你要先打電話給我還是消防隊？」葛樂士也沒好氣回說：「消防隊是政府機關，當然先打給你。」

沈呂巡說，後來有很長一段時間，AIT的人雖然會打電話給外交部，或是在外面約吃飯，但還是不敢踏進外交部。有一任參院外交委員會主席來到台灣，副處長陪同搭車到外交部，自動下車，在門外等待，參院外交委員會主席才發現這荒謬的現象。

隨著台美關係漸入佳境，AIT業務越來越多，信義路上館舍空間自然不夠，起了搬家念頭。沈呂巡透露，AIT一開始想要的是仁愛路上空軍總部那塊地，但這塊地太精華了，怎麼可以拱手讓人？後來才協調內湖新址，而那塊地原本是台北市政府駕駛訓練中心。

AIT內湖新館造價2億1600萬美元（約62.8億元台幣），堪稱全亞洲最貴的美國使館。沈呂巡得意指出，AIT新館落成，我駐美官員也出了一分力，「我們不敢說是替AIT遊說，但至少美國國會議員都滿支持這項計畫，撥款也挺大方的。」他認為，AIT新館已是中等規模等級大使館，也象徵美國支持並永續經營台灣的立場，台美關係也將邁入新的篇章。

(中國時報)