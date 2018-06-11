美助卿羅伊斯抵台 洽談教育文化交流

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中國時報
／台北報導

AIT內湖新館明舉行落成典禮，美國務院助卿羅伊斯（Marie Royce）與美國眾議院國會台灣連線共同主席哈博（Gregg Harper）昨相繼抵台；羅伊斯在台訪問4天，AIT今在101大樓鼎泰豐為羅伊斯辦歡迎午宴。

羅伊斯代表美國政府來台出席AIT新館落成典禮，已於昨晨5時抵達，她過去曾隨其夫婿、美國聯邦眾議院外交委員會羅伊斯主席（Ed Royce）多次訪問台灣，此次是她今年3月擔任助卿新職後首度訪台。美國務院發言人諾爾特昨也在推特發文祝賀AIT新館落成。

外交部指出，羅伊斯將拜會我國政府相關部會，就台美關係、兩國教育、文化交流及創業環境等議題交換意見。

據悉，AIT今午在101鼎泰豐舉辦歡迎午宴，邀請許多官方及民間人士，地點與方式頗為特別，很有梅健華的風格。

AIT新館落成後，梅健華預計今夏離任。據悉，除內定由AIT前副處長酈英傑（Brent Christensen）接任處長一職外，副處長人選也已底定，將由曾擔任AIT政治組組長谷立言（Raymond Greene）接任，這兩人都曾派駐過台灣。

綠委羅致政表示，酈英傑是外交官出身，算「知台派」，曾駐派過中國，對兩岸議題有經驗；由具備台灣經驗的美國官員出任台灣相關位置較好。

知情人士透露，谷立言擔任AIT政治組組長期間，時任AIT處長包道格對民進黨政府態度負面，谷立言當時就協助民進黨政府跳過包道格，直接向美國政府傳達訊息，因此我政府高層對谷立言的人事表示「審慎樂觀」。

根據美官方資料，谷立言2014至2017年任美駐成都總領事，先前曾任白宮國安會日本與東亞經濟事務處主任、國務院東亞太平洋事務局經濟政策辦公室主任及亞太經合組織（APEC）論壇經濟委員會主席，精通中文及日文。

(中國時報)

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