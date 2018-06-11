丁遠超被請辭 「有人打擊我」

2018年06月11日 04:10 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

跟隨前副總統連戰18年之久的資深幕僚丁遠超，傳出「被請辭」。丁昨日接受本報訪問表示，有人質疑他用連戰的名義謀取私利，但沒有拿出依據，也沒有查證。他做事講求是非，自己處理兩岸事務一切都是為了兩岸同胞，從來不是為了自己，他也不是什麼領導，他不過就是個幕僚。

有媒體爆料指出，丁遠超疑似因兩岸、國共論壇等因素有負面名聲，連戰請丁「回家養病」。丁遠超昨對此表示，他做事都講求公正公道是非，對於不實指控，他要澄清，不希望有遺憾。

丁遠超曾經是中央社黨政外交記者，後來追隨前總統李登輝13年，於2000年後追隨連戰，擔任連戰辦公室主任，已經18年。他強調，自己做事一切講求依據，求公道是非，有人質疑他用連戰名義謀私利，都沒拿出依據來。

丁遠超坦言，他前陣子動了個「小手術」，連戰關心他的身體，希望他不要太勞累，不必急著工作。不過他也當面向連戰表示，謝謝關心，如果連戰還需要他，他隨時準備好可以繼續奉獻，他動完手術到現在恢復得很快。

丁遠超表示，他確實知道有人在連戰旁「講我一些事情」，這些事都沒查證，如果真有證據說他做了這些事，那就開除他，「這才正確」。

丁也當面向連戰問到此事，連戰應該知道是誰在傳這些流言，但連戰不願講。丁也告訴連戰，「假如要批評我，講東講西，都要有依據，要有道理。」

丁遠超說，他確實是「準備要離任」，但他正式的離職程序還沒走完，前陣子也有回辦公室。他說，離職是沒關係，但做事應該講求是非公道，這樣子打擊錯人有什麼依據？

(中國時報)