立院臨會 藍提500案杯葛

2018年06月11日 04:10 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

立法院本周將召開臨時會，預料首案就是軍人年改案，民進黨團幹事長何欣純說，「國民黨不要無理杯葛，很多事情就都可談。」何舉例表示，退伍軍人轉任私校，何種狀況才能繼續領取退休俸，朝野可以再談。

立院今將先召開談話會確認臨時會議案與結束日期。國民黨團上周五就開始在議場門口搭帳篷排隊，每6小時輪一班、每班3人為原則，等著在明天搶先遞交500多案的修正動議，反年改團體已號召集結，準備在立法院外進行為期一周的抗議。

何欣純表示，民進黨提議處理15項法案及700多億元預算凍結案，包括軍人年改、《空汙法》、《礦業法》、《公司法》及《財團法人法》等，民進黨希望在臨時會處理完畢，尤其軍改案有7月1日上路的急迫性，民進黨已做好長期抗戰準備，不排除再開一次臨時會。

國民黨團書記長李彥秀則表示，國民黨雖無法主導議程，但仍會提議，第1案邀請蔡英文總統就兩岸困境至立院進行國情咨文報告；國民黨團同樣重視《空汙法》及《礦業法》，也希望能通過，但仍有爭議條文待解決。

李彥秀表示，國民黨團今上午將說明國民黨團版本的軍人年改，不希望執政黨最後又以多數暴力表決通過，不採納在野黨條文，如果演變到那樣的局勢，不排除用激烈手段杯葛。

何欣純則指出，如果國民黨準備了上百案要來表決，民進黨也做好好幾天奮戰的心理準備。

何欣純也強調，《空汙法》、《公司法》、《礦業法》，兩黨都有共識要修法通過，只是若干爭議條文要協商，若立法院長蘇嘉全召集協商，民進黨很樂意參與，若無共識，就是表決處理；同樣的，年改也還是會繼續協商，大家願意各讓一步的話，很多都可以談。

何欣純舉例說，國民黨反對《陸海空軍軍士官服役條例》第34條：「退伍軍人轉任私校任教，月薪如超過公務人員委任第一職等(每月3萬3140元），須暫停領取退休俸」，這個就可以談。

(中國時報)