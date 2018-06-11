高教出問題 台大陷巨大危機

2018年06月11日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

有學生用手機螢幕秀出「還我校長」、「還我管中閔」字樣，表達對此事的不滿。

部分學生在畢業典禮上用手機螢幕秀出管中閔照片。

台大昨舉行畢業典禮，代理校長郭大維以「一所偉大的大學」為題致詞指出，一所偉大的大學應該是危機發生時，社會引頸盼望的大學，但現在台大陷入巨大的危機，台灣的高教出了問題，台大深信大學自治很重要，將堅持教育與政治應該分離的理念。

台大今年共有1萬0275個畢業生，包括學士班4939人、碩士班4732人及博士班604人。由於教育部否決台大校長當選人管中閔的人事案，因此在昨天畢業典禮中，有學生在手機螢幕呈現「還我校長」四個字，表達心聲。

還我校長 學生秀手機

台大是一所偉大的大學嗎？郭大維說，回顧過去，台大從蓬萊米的發明到肝炎防治，在所有社會運動中，師生總是充滿理想，為台灣留下許多深遠的影響。

郭大維話鋒一轉說，現在台大陷入巨大的危機，台灣高教出了問題。雖然國立大學校院協會聲明指出政府不應干預遴選結果，私立大學校院協進會的聲明更明確指出，教育部的職責是就遴選委員會選定的人選完成聘任程序，但是台大遴選委員會的決定及3月、5月兩次校務會議決議均得不到政府尊重。

慷慨陳詞 博得滿堂彩

郭大維表示，台大深信大學自治的重要，將繼續堅持民主法治、教育政治分離的重要，這是台大的社會責任。他說到這一段時，現場學生三度鼓掌表示認同。

郭大維說，2年來，他一直捫心自問台大是不是一所偉大的大學，他認為，傑出的校友僅是讓台大看起來是一所好大學，一所偉大的大學應該要有令人傳頌的精神，應該是危機發生時，社會引頸期盼的大學，台大所有師生是塑造這個精神的本體。

畢業生代表、法律系四年級的邱瀞慧告訴所有畢業同學：「我們都一樣，對未知的將來感到害怕，但是，未來的不確定性，也代表更多可能性。」

來自自義大利的馮笛是機械工程系碩士生，代表國際畢業生致詞。他表示，台灣最有特色的事物是「垃圾車的音樂」，現在他每次看美國電影裡面的冰淇淋車，聽到那種音樂，都會想到台灣的垃圾車，就一點都不想吃冰淇淋了。但這也代表，他已經把那個音樂永遠放在心中，一聽到就會想起台灣。

(中國時報)