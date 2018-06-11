洞察趨勢 與時俱進

台大財務金融系昨天下午舉行畢業典禮，校長當選人管中閔出席，引起一陣騷動。（黃世麒攝）

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中國時報
／台北報導

台大財務金融系昨天下午舉行畢業典禮，校長當選人管中閔出席，引起一陣騷動。管中閔坦承被邀請講話，「有點害怕」，他鼓勵財金系畢業生，「洞察趨勢，與時俱進」，才能站上時代的風口浪尖。

此外，管中閔昨晚也在臉書發文勉所有台大畢業生，面對信任崩壞、分裂混亂的自滿時代，如何重建社會信任機制，跳出相互仇視、相互牽制羈絆的螺旋困境，把在台灣的人重新團結在一起，將是你們未來最主要的任務。

日前有台大師生、家長發起連署，希望台大邀請管中閔出席全校的畢業典禮，不過校方考慮到可能激起對立，最後未成局。管中閔是台大財金系教授，他昨未參加全校性的畢業典禮，但下午卻出席了財金系畢業典禮，引起騷動。

據了解，管中閔致詞時表示，他這些年都沒有教大學部的課，因此被邀來畢業典禮講話，有點慚愧及害怕，因為怕學生不知道他是誰。

管中閔送給畢業生「洞察趨勢，與時俱進」8個字，他說，大江東去浪淘盡的，都是眷戀過去或猶豫不前的人，大家可以被動的接受時代的改變，在浪潮裡載浮載沉；但也可以與時俱進，站上風口浪尖。

管中閔告訴台大財金系畢業生：「只要你們願意，未來一切都有可能，因為你們還很年輕，整個世界都將屬於你們。」他最後提醒同學，「不要忘記支持大學自主」。

管中閔昨晚在臉書借用石黑一雄的話：「如今極右派意識形態，和部落式民族主義不斷滋生擴展。種族主義以它過去的形式、以及如今更新版、更方便於行銷的形式再度興起，它有如深埋地底的怪獸，在我們文明的街頭底下騷動。」他同意石黑一雄所說，「如今我們似乎欠缺進步的訴求可以把我們團結在一起」。

(中國時報)

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