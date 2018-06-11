怒吼拒停辦 亞太師生北上抗議

2018年06月11日 04:10 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

眼看他校畢業典禮欣喜高唱驪歌，讓無預警停辦的亞太創意技術學院師生更加難過。為了維護師生權益，部分師生與校友昨天北上教育部抗議，高喊「拒絕停辦、原校畢業」，不料竟被亞太董事會視為學校停辦的原因之一。

亞太學院董事會決定今年7月31日停辦，即將送請教育部核准，由於事出「突然」，未經校務會議討論，引起全校譁然，主因是之前校方曾經聲稱「不要擔心，學校會保障學生權益」的說法，說服學生前來就讀。

亞太董事會雙手一攤突然停辦，高教工會與亞太學院教職員生自救會多次抗議仍然挽不回頹勢。高教工會表示，現在亞太的圖書館每天只開放1小時，學校已無心辦學、教育部又置之不理，完全不控管，令人難以接受。

「拒絕停辦！」亞太自救會昨天在教育部前高喊口號，主張「可以先停招、讓學生逐年畢業後再停辦，以保障學生受教權。」亞太兒家系老師表示，去年500人畢業、今年也有309人，學校無預警停辦，阻礙學生取得就業資格的計畫。

有亞太在職學生表示，周六、日都要搭火車、公車再轉計程車，辛苦到學校上課，只為圓一個學歷的夢，下場卻是如此。亞太通識教育教師指出，亞太的學生有些來自弱勢家庭，好不容易安排學貸、房租與安家費用，未來如何面對安置轉學的衝擊？

對此，教育部技職司表示，亞太僅餘400名學生，已無資金聘足專任教師，未來將協助安置轉學，衍生的學分、住宿等費用，教育部將會補助或協調轉入學校吸收；而想要留在亞太畢業，教育部也會協助開課、補貼教師鐘點費或協調他校教師到校授課。

與昨天抗議同時，亞太董事會指出，董事會與校務團隊設法爭取外界資源挹注，整合教職員自立自救；無奈校內紛爭不斷，加上外界社運團體介入，情勢複雜，超過學校能量負荷，因此在萬般無奈下決議學校停辦。不過，這樣的說法不被抗議師生接受而罵聲連連！

(中國時報)