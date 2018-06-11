致災性豪大雨 周三起襲台

中央氣象局表示，受低壓帶影響，13至16日西南風增強並持續帶來南方水氣，應慎防局部大雨。台北市10日下午降下大雨，街頭民眾撐傘擋雨。（中央社）

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中國時報
／台北報導

梅雨終於報到！中央氣象局表示，因為西南風強度增為西南氣流，周三（13日）起到下周日左右，將受到今年首波梅雨滯留鋒面及西南氣流影響，全台有機會降下大雨或豪雨，雨量一多恐致災，也勢必影響端午連假天氣。

中央氣象局預報員顏增璽表示，下一波滯留鋒面將會在周三報到，加上西南氣流，全台都有可能下大雨或豪雨，原則上會下到周日，但也不排除再延長，繼續降雨到端午節，提醒民眾低窪地區會積水，要做好防災工作，並留意氣象局發布的大雨或豪雨特報。

不排除持續降雨至端午節

至於今明兩天有可能受到低壓帶影響，北部、東半部及南部地區易有午後雷陣雨，降雨區域以山區為主，其他地區也可能有局部短暫陣雨或雷雨，預計周二各地為多雲到晴，周三降雨區域才會擴大到全台。氣溫方面，今明兩天各地氣溫也略下滑，台北市高溫攝氏28度左右，西半部高溫約31度至34度，周三過後西半部高溫約在29度至32度。

今明兩天易有午後雷陣雨

氣象局副局長鄭明典說，台灣西南方有一道相對強勁的西南氣流正通過菲律賓，這是東亞夏季風的一段，空間尺度很大，時間尺度也比較長，因此預報此季風氣流有可能北抬影響台灣，提醒民眾注意。

氣象專家吳德榮昨也在「老大洩天機」專欄指出，根據最新歐洲模式模擬顯示，周三白天起西南氣流抵達，伴隨滯留鋒，天氣很不穩定，易有大量降雨，但大量降雨中間還是有強弱變化，甚至會有空檔出現。

而真正帶來劇烈降雨的是在其中發展的「中、小尺度對流系統」，有時會有災害發生，但何時、何地發生超過模式模擬能力，必須等更近時間模擬資料及運用遙測（雷達、閃電、衛星）資料才可能預測。「滯留鋒伴隨西南氣流」大氣型態估至少延續到下周一 ，不過現在不確定性大，故要持續觀察。

至於今年第5號颱風馬力斯，氣象局副局長鄭明典說，颱風是被西南氣流推著走，由西南氣流決定颱風的路徑。預測未來將以東北方向朝日本南方海面前進，對台灣並沒有直接影響。

(中國時報)

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